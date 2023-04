Apple TV+ hat heute angekündigt, dass man die zweite Staffel der Reise-Serie „The Reluctant Traveler“ mit Eugene Levy in Auftrag gegeben hat. Die Serie wird von Twofour für Apple TV+ produziert. Eugene Levy agiert nicht nur als Moderator, sondern neben David Brindley auch als ausführender Produzent.

Apple TV+ kündigt 2. Staffel zu „The Reluctant Traveler“ an

Anfang dieses Jahres startete die erste Staffel zu „The Reluctant Traveler“. Alle acht Episoden stehen als Abruf bereit. Anscheinend war die Reise-Serie so erfolgreich, dass sich Apple TV+ nun entschieden hat, eine zweite Staffel in Auftrag zu geben. Unter anderem wurde diese von den Kritiken als „unbeschreiblich sehenswertes Abenteuer“ (Entertainment Tonight) und als „unbestreitbar unterhaltsam“ (The Guardian) beschrieben.

Bei der Reiseserie „The Reluctant Traveler“, reist Eugene Levy um die Welt und moderiert von den schönsten und faszinierendsten Reiseziele der Welt. In Staffel 1 war er unter anderem in Costa Rica, Finnland, Italien, Japan, den Malediven, Portugal, Südafrika und den Vereinigten Staaten zu Gast und hat bemerkenswerte Hotels sowie die umliegenden Orte und Kulturen erkundet.

Levy ist Juniormitglied des Clubs der Weltreisenden geworden, nachdem er sich in der ersten Staffel einigen seiner lang gehegten Ängste gestellt hat, darunter giftigen Schlangen, erschütternden Hubschrauberflügen und Schwimmen in eiskalten Seen. Nun fühlt er sich genug, weitere Reisen anzutreten. Die zweite Staffel von „The Reluctant Traveler“ folgt Levy durch Europa, während er einige der schönsten und faszinierendsten Reiseziele des Kontinents besucht, versteckte lokale Schätze mit neuen Freunden entdeckt und dabei in bemerkenswerten und einzigartigen Hotels übernachtet.

Wann die zweite Staffel von „The Reluctant Traveler“ ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.