Seit Ende letzter Woche läuft der Actionfilm „Ghosted“ exklusiv auf Apple TV+. Falls euch der offizielle Trailer nicht ausreicht, um euch einen Einblick zu verschaffen, so werft einen Blick auf den neuen Clip „Ghosted – An Inside Look“.

Apple TV+ veröffentlicht „Ghosted — An Inside Look“

Seit kurzem steht mit „Ghosted“ ein neuer Film auf Apple TV+ bereit. In „Ghosted“ verliebt sich Cole (Chris Evans) Hals über Kopf in die rätselhafte Sadie (Ana de Armas) – macht dann aber die schockierende Entdeckung, dass sie eine Geheimagentin ist. Bevor sie sich für ein zweites Date entscheiden können, werden Cole und Sadie auf ein internationales Abenteuer mitgerissen, um die Welt zu retten.

Neben Evans und de Armas sind in „Ghosted“ ebenfalls auch Adrian Brody, Mike Moh, Amy Sedaris, Tim Blake Nelson und Tate Donovan zu sehen. Interesse an dem Film? Mit dem eingebunden Trailer könnt ihr euch einen etwas näheren Einblick verschaffen.

In dem eingebundenen Clip „Ghosted – An Inside Look“ erhaltet ihr in rund 2 Minuten einen Blick hinter die Kulissen.