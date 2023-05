Während der Jahresversammlung von Berkshire Hathaway teilte Warren Buffett, der Vorsitzende und CEO des Konglomerats, seine Gedanken über Apple mit und brachte seine Bewunderung für das Unternehmen und seine Produkte zum Ausdruck. Obwohl er zugibt, dass er Geräte wie das iPhone nicht wirklich versteht, erkennt Buffett die Macht des Verbraucherverhaltens und die unerschütterliche Loyalität, die die Kunden gegenüber Apple zum Ausdruck bringen.

Warren Buffett würdigt Apples herausragende Leistung

Buffett gab kürzlich ein Interview (via Yahoo Finance), in dem er versuchte, die Stärke der Kundentreue von Apple zu erklären. Er sagte, dass er glaubt, dass Apple-Nutzer ihr iPhone nicht für eine Summe von 10.000 Dollar hergeben würden. Diese Aussage soll die tiefe Verbundenheit und den Wert, den die Produkte von Apple für seine Kunden haben, unterstreichen.

Auf der Jahresversammlung hält Buffett einen weiteren Vergleich bereit, um die außergewöhnliche Position, die Apple auf dem Verbrauchermarkt einnimmt, zu verdeutlichen. Buffett meinte, dass Apple-Nutzer, wenn sie die Wahl hätten, eher ihren Zweitwagen aufgeben würden, als sich von ihrem iPhone zu trennen.

Buffetts Überzeugung von Apple ist im Laufe der Jahre stetig gewachsen. Im Jahr 2020 erklärte er, Apple sei „wahrscheinlich das beste Unternehmen der Welt“. Während des jüngsten Treffens ließ er das „wahrscheinlich“ fallen und erklärte Apple unmissverständlich zum Unternehmen Nummer eins.

Der Anteil von Berkshire an der AAPL-Aktie (~5,6 %) ist heute rund 116 Milliarden Dollar wert. Und von den Aktienanlagen im Wert von fast 300 Milliarden Dollar, die Berkshire insgesamt besitzt, stellt der Apple-Anteil mit fast 40 % die größte Beteiligung dar. Die bedeutende Beteiligung an Apple ist ein weiterer Beweis für Buffetts Vertrauen in die langfristigen Aussichten des Unternehmens und seine Position als Marktführer.

Nach den Ergebnissen des zweiten Quartals des Geschäftsjahres von Apple stieg der Aktienwert des Unternehmens an. Dies war auf die starken iPhone-Verkäufe und die rekordverdächtigen Einnahmen aus dem Dienstleistungssegment zurückzuführen, obwohl die Gesamteinnahmen leicht rückläufig waren.