Amazon hat über das (lange) Wochenende eine Aktion aufgelegt, bei der ihr euch über 30 Leihfilme zum Preis von je nur 0,99 Euro sichern könnt. Für jeden Geschmack sollten mindestens zwei, drei Filme dabei sein.

Amazon Prime Video: 34 Filme zu je 0,99 Euro ausleihen

Amazon lädt zum Filmabend. Genau genommen, könnt ihr euch bis zum kommenden Sonntag (21. Mai 2023) über 30 Filme zum Preis von je 0,99 Euro ausleihen. Beim ersten Durchblättern haben wir festgestellt, dass für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Natürlich wird nicht jeder Film jeden Anwender ansprechen, zwei, drei passende Filme sollten jedoch für jeden dabei sein. Kurzum: Ob Klein oder Groß, Jung oder Alt, ihr werdet den passenden Film finden.

Unter anderem warten folgende Filme auf euch: The Old Way, Rubikon, Meine Chaosfee & Ich, Lieblingsdings, Emily, House Party, Der Passfälscher und mehr.

Solltet ihr an diesem Wochenende – aus welchen Gründen auch immer – keine Zeit haben, so stellt dies grundsätzlich kein Problem dar. Einmal geliehen, habt ihr 30 Tage Zeit, eure ausgewählten Filme zu starten. Sobald ihr die Wiedergabe eines Films gestartet habt, könnt ihr ihn innerhalb von 48 Stunden zu Ende sehen. Die Aktion läuft bis Sonntag Abend.

-> Hier geht es direkt zum Prime-Filmabend