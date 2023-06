Mit der Vorstellung des Apple Vision Pro, 15 Zoll MacBook Air, des neuen Mac Studio und Mac Pro, sowie iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma und Co. ist tvOS 17 ein wenig untergegangen. In diesem Jahr erhält Apple TV ein etwas größeres Update, als es in den letzten Jahren der Fall war. Auf ein Features möchte wir noch einmal separat zu sprechen kommen.

tvOS 17 unterstützt erstmals VPN-Apps

Besitzer eines iPhone, iPad und Mac sind möglicherweise mit VPN-Apps vertraut. Mit diesen lässt sich schnell und bequem eine VPN-Verbindung aufbauen. Bis dato fehlte Apple TV diese Funktion. Es gab zwar ein paar Umweg über den Router, eine native VPN-Unterstützung für Apple TV gab es allerdings nicht. Dies wird sich allerdings mit tvOS 17 im Herbst dieses Jahres ändern.

Apple informiert diesbezüglich wie folgt

Unterstützung für VPN von Drittanbietern: Ermöglicht es Entwicklern, VPN Apps für Apple TV zu entwickeln. Das kann ein Vorteil für Anwender in Unternehmen und im Bildungsbereich sein, die über ihre private Netzwerke auf Inhalte zugreifen möchten. So kann das Apple TV auch zu einer großartigen Lösung für Büros und Konferenzräume werden.

Weitere Neuerungen in tvOS 17. Apple bringt unter anderem FaceTime auf Apple TV 4K, bietet ein neues Kontrollzentrum, startet Apple Music Sing auf dem großen Bildschirm, ermöglicht die Suche nach einer Apple TV Fernbedienung, bietet Unterstützung von Dolby Vision 8.1 und mehr.