Nachdem Apple das Vision Pro Headset auf der Eröffnungs-Keynote der WWDC 2023 enthüllt hatte, folgten viele weitere Sessions für Entwickler, in denen das Mixed-Reality-Gerät näher vorgestellt wird. In dem neusten Video ist ein interessantes Detail an dem Headset aufgefallen – ein bisher unerwähnter USB-C-Adapter.

USB-C-Adapter für Apple Vision Pro

In dem Video ist der Adapter in mehreren Szenen zu sehen. Er weist anscheinend ein USB-C-Kabel auf, das in einer Aufnahme zu einem Mac Studio führt, wobei es keine eindeutige Sicht gibt, um die Verbindung zu bestätigen. In diesem Szenario ist es möglich, dass der Adapter eine direkte Verbindung zu dem Mac für die Entwicklung von visionOS Apps in Xcode bereitstellt. Das externe Akkupack der Vision Pro wird an der linken Seite des Headsets angebracht, so dass der USB-C-Adapter auf der anderen Seite angeschlossen wird.

Der Zweck des Adapters bleibt für den Moment noch ein Geheimnis. Apple plant, Vision Pro in den USA Anfang 2024 auf den Markt zu bringen, was uns noch viel Zeit gibt, die Geheimnisse des innovativen Headsets zu ergründen. Weitere Einblicke werden voraussichtlich mit der Veröffentlichung von Vision Pro-Entwickler-Kits im Juli auftauchen. Die Kits könnten Licht auf den USB-C-Adapter und viele weitere Funktionen werfen, was die nächsten Monate durchaus interessant gestalten dürfte.

visionOS

Das Video behandelt im Allgemeinen die neuesten Werkzeuge, Technologien und Fortschritte, mit denen Entwickler noch bessere Apps für alle Apple-Plattformen entwickeln können, einschließlich des neuen visionOS Betriebssystems des Headsets. Unter anderem erklärt Apple, dass visionOS im Kern iPadOS und iOS ähnelt und viele der gleichen grundlegenden Frameworks umfasst. Mit dabei sind SwiftUI und UIKit, um eine Benutzeroberfläche zu erstellen, RealityKit, um 3D-Inhalte, Animationen und visuelle Effekte zu präsentieren, und ARKit, um den Raum um den Benutzer zu erfassen. All diese Komponenten sind Teil des visionOS-SDK.