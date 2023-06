Am heutigen Tage feiern nicht nur das neue 15 Zoll MacBool Pro und der neue Mac Pro ihren Verkaufsstart, auch der neue Mac Pro ist ab sofort erhältlich. Aus den Unterlagen der FCC geht hervor, dass das Gerät als „Produkt aus Thailand“ gekennzeichnet ist. Die Endmontage erfolgt allerdings in den USA.

Neuer Mac Pro: „Produkt aus Thailand“ – Endmontage in den USA

Die Kollegen von Macrumors wurden dahingehend in Kenntnis gesetzt, dass der neue Mac Pro im selben Werk in Austin (Texas, USA) montiert wird, in dem der Mac Pro seit 2013 gefertigt wird. Das Gerät, welches für den US-Markt bestimmt ist, enthält weiterhin Komponenten, die von mehr als einem Dutzend amerikanischer Unternehmen entworfen, entwickelt und hergestellt wurden. Warum dem neuen Mac Pro mit M2 Ultra die Kennzeichnung „Product of Thailand“ hinzugefügt wurde ist unbekannt. Dieses Kleingedruckte ist nicht auf dem Vorgängermodell zu lesen.

Das Kleingedruckte der in den USA verkauften Mac Pro-Modelle 2023 lautet:

Entworfen von Apple in Kalifornien. Produkt aus Thailand. Endmontage in den USA.

Bei den 2019er Modellen heißt es

Entworfen von Apple in Kalifornien. Zusammengebaut in den USA.

Alle anderen Macs werden vollständig in asiatischen Ländern hergestellt und montiert.

Der neue Mac Pro weist das gleiche Grunddesign auf, wie sein Vorgängermodell. Allerdings setzt Apple auf den eigens entwickelten M2 Ultra sowie Vielseitigkeit danke PCIe-Erweiterungsmöglichkeiten