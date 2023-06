EcoFlow hat heute im Rahmen der ees 2023 in München mit PowerOcean und PowerOcean DC Fit ein Premium Heimspeicher-Solarsystem für neue und bestehende Anlagen angekündigt. Seit Ende Mai bietet EcoFlow mit PowerStream ein Balkonkraftwerk an.

EcoFlow PowerOcean ist da

Bei EcoFlow dreht es sich im Rahmen der ees 2023 alles um das Motto „The Power of House“ und damit um die Stromunabhängigkeit des ganzes Hauses. Bei OceanPower handelt es sich um einen dreiphasigen EcoFlow-Hybrid-Wechselrichter und EcoFlow-LFP-Batterien. Jedes Batteriepaket verfügt über einen eingebauten DC-DC-Wandler, der eine nahtlose Umwandlung von 48 V und 800 V ermöglicht. Dadurch kann der Hybrid-Wechselrichter mühelos mit nur einem einzigen Batteriepaket betrieben werden. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass ihr zu Beginn nicht zwei bis drei Batteriepacks benötigen und die Grundinvestition verhältnismäßig niedrig bleibt.

Mit einer Basiskapazität von 5 kWh ist PowerOcean durch den Anschluss von bis zu neun Akkupacks auf 45 kWh erweiterbar. Dabei unterstützen die Akkupacks eine Parallelschaltung und vermeiden so die gegenseitige Beeinflussung der Akkus. Dies bedeutet, dass wenn ein Akkus ausfällt, lediglich dieser ausgetauscht werden muss und nicht alle. EcoFlow setzt auf CATL-Batteriezellen („Condensed Battery“) mit LFP-Batteriechemie verspricht eine Lebensdauer von 6.000 Ladezyklen. Damit können Bewohner ihr Haus mehr als 15 Jahre lang täglich mit Strom versorgen. Für das Plus an Investitionsschutz überzeugt PowerOcean mit einer branchenführenden 15-Jahres-Garantie.

Erfreulicherweise setzt EcoFlow bei PowerOcean auf eine IP65 Zertifizierung, so das ihr diese auch Outdoor betreiben könnt. In jedem Akkupack gewährleisten automatische Heizmodule die Funktionsfähigkeit der Akkus bei Temperaturen von bis zu -20°C.

Weiter verfügt EcoFlow PowerOoean über Backup-Modul und liefert eine Leistung von bis zu 10 kW für den Betrieb fast aller Geräte, einschließlich Wasserpumpen, Waschmaschinen und Geschirrspülern. Zusammen mit einem Batteriesystem, das auf bis zu 45 kWh erweiterbar ist. PowerOcean ermöglicht seinen Nutzern die gewohnte Lebensqualität im Falle eines Stromausfalls. Fällt das Stromnetz aus, bietet das Heim-Solar-Batteriesystem eine ultraschnelle automatische Umschaltung der Stromversorgung wichtiger Geräte – so wird der Stromausfall kaum bemerkt. Die Akkus sind nur 18cm dick bzw. flach und lassen sich so flexibel im Keller, in der Garage oder wo auch immer installieren.

PowerOCean DC Fit für bestehende Solaranlagen

Gehört ihr zu den rund 1 Millionen Haushalten in Deutschland, die eine Solaranlage betrieben und nicht mit einem Batteriespeicher ausgestattet sind, so könnte PowerOcean DC Fit die richtige Lösung für euch sein.

PowerOcean DC Fit ist laut Hersteller mit den meisten auf dem Markt erhältlichen PV-Wechselrichtern kompatibel (eine Liste kompatibler Wechselrichter liegt noch nicht vor). Die Lösung verfügt zudem über ein minimalistisches All-in-One-Design, das die nahtlose Integration von Batterien und Umwandlungsgeräten unterstützt. Mit PowerOcean DC Fit können Nutzer auf einfache Weise und mit geringeren Investitionen Energieautarkie erreichen, indem sie einfach einen Batteriespeicher von bis zu 15 kWh zu ihren bestehenden Solarsystemen hinzufügen.

Preis & Verfügbarkeit

EcoFlow PowerOcean ist ab dem 14. Juni erhältlich. Ihr könnt euch bereits auf der EcoFlow-Webseite registrieren, um ein kostenloses Angebot zu erhalten. PowerOcean DC Fit wird zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.