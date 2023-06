Meross hat heute bekannt gegeben, dass der smarte HomeKit-Wassermelder (das Ganze läuft unter der Produktbezeichnung MS400HHK) ab sofort auch in Deutschland erhältlich ist. Den Wassermelder könnt ihr dabei wahlweise mit Hub (falls noch nicht vorhanden) oder einzeln bestellen. Egal, wie ihr euch entscheidet, zum Start gibt es 15 Prozent Einführungsrabatt.

Meross: neuer HomeKit-Wassermelder ab sofort in Deutschland erhältlich

Meross bringt seinen smarten Sensor nun auch in Deutschland auf den Markt. Das Gerät verfügt an seiner Unterseite über Sensoren, die einen möglichen Wasseraustritt erkennen sollen. Dabei reicht laut Hersteller ein Wasserstand von 0,5mm aus, um die Sensoren zu verbinden und Wasserlecks zu erkennen. Ist dies der Fall erfolgt lokal ein akustischer (bis zu 60dB) und optischer Alarm in Echtzeit. Darüberhinaus werdet ihr über Apple HomeKit über das Wasserleck bzw. den Wasseraustritt informiert und könnt entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Idealerweise installiert man den Meross HomeKit-Wassermelder im Bereich eine Waschmaschine, Spülmaschine, der Heizung oder überall sonst, wo man einen möglichen Wasseraustritt befürchtet.

Wie eingangs erwähnt, wird der smarte Wassermelder von Meross über einen Hub / Gateway betreiben. Ihr könnt das Produkt einzeln oder eben in Kombination mit einem Hub kaufen. Ein Hub unterstützt dabei bis zu 16 Meross-Geräte. Dies müssen nicht zwingend 16 Wassermelder, sondern können auch andere Sensoren, Rauchmelder, Thermostate etc. sein.).

Der Meross HomeKit-Wassermelder mit Hub kostet normalerweise 34,99 Euro, für den Meross HomeKit-Wassermelder ohne Hub werden 24,99 Euro fällig. Auf der jeweiligen Amazon Produktseite lässt sich bis zum 18. Juni 2023 ein 15 Prozent Coupon aktivieren, so dass ihr nur 29.74 Euro bzw. 21,24 Euro bezahlen braucht.

