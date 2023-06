Dreame – Hersteller von Haushaltsreinigungsgeräten – bringt am heutigen Tag die neue R-Serie von Staubsaugern in Deutschland auf den Markt. Den Anfang machen der Dreame R10, Dreame R20 und Drama R10 Pro. Dabei stellt der Dreame R20 das aktuelle Spitzenmodell der neuen R-Serie mit einer Vielzahl von aktualisierten Funktionen an, darunter innovative blaue Lichter, die versteckten Staub sichtbar machen, an.

Dreame bringt neue R-Serie auf den Markt

Dreame bringt in Deutschland die leistungsstarke R-Serie von Stabstaubsaugern auf den Markt. Ausgestattet mit der leistungsstarken Dreametech-Saugtechnologie inklusive kreativen Frontleuchten, ermöglichen der R20, der R10 Pro und der R10 eine gründliche Reinigung von Teppichen, Teppich- und Hartböden.

Der R20 führt die Serie mit einer Vielzahl von aktualisierten Funktionen an, darunter innovative blaue Lichter, die versteckten Staub sichtbar machen. Das Gerät bietet eine Saugleistung (bürstenloser Motor) von 190AW, mehr als genug, um Haare, Schmutz und andere Verunreinigungen von Teppich- und Hartböden gleichermaßen gründlich zu entfernen, eine maximale Akku-Laufzeit von 90 Minuten und vieles mehr. Die R-Serie ist in Deutschland in drei Preisoptionen mit verschiedenen Funktionen erhältlich. Zum R20 gesellen sich der R10 und der R10 Pro.

Für diejenigen, die eine hohe Leistung zu einem etwas günstigeren Preis suchen, bieten der R10 und der R10 Pro eine hohe Saugleistung von 120AW bzw. 150AW. Beide sind außerdem mit weißen LEDs an der Vorderseite ausgestattet, um die Reinigung in dunklen Räumen und unter Möbeln zu erleichtern. R10 und R10 Pro bieten maximal 60 bis 65 Minuten Dauerreinigung an.

Dreame schreibt

Mit seiner verbesserten Schmutzerkennung erkennt der R20 die Staubkonzentration und passt die Saugleistung entsprechend an. Diese fortschrittliche Technologie erhöht die Leistung in schwer zu reinigenden Bereichen sowie auf dickeren Teppichen und sorgt so für erfrischend saubere Böden. Gleichzeitig wird der Reinigungsstatus in Echtzeit auf einer hell beleuchteten Oberfläche angezeigt, so dass der Benutzer den Reinigungsmodus, den Status und die verbleibende Akkuladung auf einen Blick erkennen kann. Mit diesen intelligenten Funktionen macht der R20 die gründliche Reinigung von Böden einfach und intuitiv.

Sämtliche Stabsauger der R-Serie von Dreame sind mit einer mehrschichtigen Staubfilterung ausgestattet, die den Staub auffängt und ihn daran hindert, in die Luft zu gelangen. In Kombination mit der auf Knopfdruck zu entleerenden Staubkammer sorgt dies dafür, dass der Staub gründlich von Ihren Böden entfernt wird, nicht in die Luft gelangt und nicht versehentlich verschüttet wird.

Der Dreame R20 schlägt mit 399 Euro zu Buche, für den Dreame R10 Pro werden 299 Euro fällig und der Dreame R10 kostet 229 Euro. Alle drei Modelle sind ab sofort bei Amazon, Media Markt, Saturn, Otto und Co. erhältlich.

