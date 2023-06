Die Apple Original-Serie „Silo“ erfreut sich seit ihrem Start großer Beliebtheit. Nicht nur in den USA, auch bei uns ist die Sci-Fi-Serie in den vorderen Plätzen der Charts zu finden. Laut JustWatch belegt „Silo“ bei uns in Deutschland aktuell Platz 4 der beliebtesten Serien. Nun stellt Apple die erste Folge für Jedermann kostenlos zur Verfügung.

„Silo“: Erste Folge für alle kostenlos [Apple TV+]

Apple nutzt die Beliebtheit der neuen Sci-Fi-Serie „Silo“, um die Werbetrommel für seinen Video-Streaming-Dienst zu rühren. Kurz bevor an diesem Freitag mit Folge 10 „Draußen“ das Staffelfinale ausgestrahlt wird, steht die erste Folge kostenlos zur Ansicht bereit.

Der weg führt hierbei über Twitter. Apple nutzte die Twitter-Funktion, die Videos in längerer Form ermöglicht, und teilt die einstündige Folge über seinen „Apple TV+“-Account. Die Folge kann direkt auf Twitter angesehen werden, ohne dass ein Abonnement für Apple TV+ erforderlich ist.

3 days until the #Silo finale. Here’s the entire first episode. pic.twitter.com/lIcTXCQ9D6 — Apple TV (@AppleTV) June 27, 2023

„Silo“ erzählt die Geschichte der letzten zehntausend Menschen auf der Erde, deren meilentiefes Zuhause sie vor der giftigen und tödlichen Außenwelt schützt. Niemand weiß jedoch, wann oder warum das Silo gebaut wurde, und jeder, der versucht, es herauszufinden, muss mit fatalen Konsequenzen rechnen. Rebecca Ferguson spielt Juliette, eine Ingenieurin, die nach Antworten über den Mord an einer geliebten Person sucht und auf ein Geheimnis stößt, das viel tiefer geht, als sie sich je hätte vorstellen können, und sie zu der Erkenntnis führt, dass wenn die Lügen dich nicht töten, es die Wahrheit tun wird.

Zur Einstimmung auf die Serie haben wir euch auch den offiziellen Trailer eingebunden. Sollte euch die Serie überzeugen, so haben wir gute Nachrichten für euch. Apple TV+ hat die zweite Staffel bereits in Auftrag gegeben.