Eufy – ein Anker Tochterunternehmen hat heute mit dem Eufy Clean X9 Pro einen neuen smarten Staubsauger mit KI-Kamera und Absaugstation angekündigt. Der neueste 2-in-1-Staubsaugroboter von eufy ist ab dem 11. Juli für 899 Euro erhältlich. Zum heutigen Verkaufsstart gibt es bis zum 10. Juli eine Gutschein-Aktion. Für Diejenigen, dich sich auf der eufy-Webseite registrieren, reduziert sich der Preis um 100 Euro auf 799 Euro.

Eufy Clean X9 Pro ist da

Eufy erweitert sein Portfolio an smarten Staubsaugern und kündigt den eufy Clean X9 Pro an. Der Eufy Clean X9 Pro sagt Staub und Schmutz endgültig den Kampf an – seiner MopMaster-Technologie und mächtig Power mit 5.500 Pascal Reinigungsleistung sei Dank.

Ein starker Motor treibt die zwei dynamisch rotierenden Wischmopps an, die mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 180 Umdrehungen pro Minute und dem Anpressdruck von bis zu einem Kilogramm für Sauberkeit sorgen.

Das Mopp-System reinigt ohne Mühen die unterschiedlichsten Böden und macht auch vor Teppichen nicht halt. Erkennt er einen Läufer, heben sich beide Wischmopps vollautomatisch um bis zu 1,2 Zentimeter an. Dafür sorgen auch 3D-Time-of-Flight-Sensoren (ToF) und eine KI-Kamera, die über 20 Arten von Hindernissen, etwa Spielzeug, erkennen und diese sicher umfahren. Für den Schutz der Daten ist gesorgt – die Verarbeitung erfolgt ausschließlich lokal auf dem Gerät selbst, Bilder werden weder gespeichert noch hochgeladen.

Nach der Reinigung fährt der autonome Putzhelfer durch die präzise iPath-Laser-Navigation selbstständig in seine Ladestation zurück. Dort reinigt er sich selbst und trocknet die Wisch-Aufsätze bei warmen 40 Grad automatisch, damit keine Gerüche oder Bakterien entstehen.

Wie eingangs erwähnt, könnt ihr euch den Eufy Clean X9 Pro aktuell mit 100 Euro Rabatt sichern, wenn ihr euch auf der Eufy-Webseite registriert.