Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass die neue Doku-Serie „The Super Models“ am 20. September 2023 weltweit Premiere feiern wird. Der offizielle Teaser gibt euch vorab schon einmal einen Einblick in die Dokumentation.

Apple TV+: „The Super Models“ startet am 20. September 2023

Knapp drei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ die Doku-Serie „The Super Models“ in Auftrag gegeben hat. Nun hat Apple den offiziellen Start für den 20. September 2023 bekannt gegeben. Ein Vierteljahr müssen wir uns noch gedulden, bist die Doku debütiert.

Die vierteilige Serie stammt von Imagine Documentaries und One Story Up und wird von den Oscar-Preisträgern Roger Ross Williams und Larissa Bills inszeniert. Sie beleuchtet die bemerkenswerten Karrieren von Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Christy Turlington. Ein beispielloser Zugang zu den Models führt die Zuschauer hinter die Kamera und über den Laufsteg hinaus und enthüllt, wie sie die Elite-Modelwelt dominierten, und beleuchtet gleichzeitig eine Verbindung, die im Alleingang die Machtdynamik einer ganzen Branche veränderte.

„The Super Models“ reist zurück in die 1980er Jahre, als sich vier Frauen aus verschiedenen Teilen der Welt in New York trafen. Sie waren bereits eigenständige Persönlichkeiten, doch die Bedeutung, die sie durch ihren Zusammenschluss erlangten, ging über die Branche selbst hinaus. Ihr Prestige war so außergewöhnlich, dass es den vier ermöglichte, die von ihnen präsentierten Marken zu verdrängen und die Namen Naomi, Cindy, Linda und Christy ebenso prominent zu machen wie die Designer, die sie gestaltet hatten.

Auch heute noch stehen die vier Supermodels durch Aktivismus, Philanthropie und Geschäftstalent an vorderster Front der Kultur. Während die Modebranche sich selbst – und die Rolle der Frauen darin – immer wieder neu definiert, ist dies die ultimative Geschichte über Macht und wie vier Frauen zusammenkamen, um sie zu beanspruchen, und den Weg für diejenigen ebneten, denen sie folgen sollten.