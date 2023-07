Die erste Jahreshälfte des Jahres 2023 ist vorbei. Der Monat Juni liegt hinter uns, und somit auch ein weiteres Quartal. Apple hat nun bekannt gegeben, dass sich das Unternehmen am 03. August zu seinen Geschäftszahlen für die abgelaufenen drei Monat zu Wort meldet. Dann werden wir erfahren, wie gut oder schlecht das Q3/2023 für Apple lief.

Apple hat offiziell bestätigt, dass das Unternehmen am 03. August seine Quartalszahlen für das fiskalische Q3/2023 verkünden wird. Lasst euch nicht irritieren. Das Apple Q3/2023 umfasst das kalendarische Q2/2023 und somit die Monate April, Mai und Juni 2023.

Es heißt

Apple’s conference call to discuss third fiscal quarter results and business updates is scheduled for Thursday, August 3, 2023 at 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET.