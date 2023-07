Apple jeweils den Release Candidate zu iOS 15.7.8, iPadOS 15.7.8, macOS Big Sur 11.7.9 und Monterey 12.6.8 veröffentlicht. Nachdem wir euch gestern Abend über den Release Candidate zu iOS 16.6, iPadOS 16.6, watchOS 9.6, tvOS 16.6 und macOS 13.5 informiert haben, geht es nun mit den nächsten bevorstehenden Updates weiter.

Weitere Release Candidates sind da

Einen kleinen Nachtrage zu den gestern vermeldeten Release Candidates haben wir noch für euch. Nicht nur die neuen Systeme werden in Kürze ein Update erhalten, auch iOS 15.7.8, iPadOS 15.7.8, macOS Big Sur 11.7.9 und Monterey 12.6.8 steht in den Startlöchern.

Neue Funktionen solltet ihr an dieser Stelle nicht erwarten. Mit iOS 15.7.8, iPadOS 15.7.8, macOS Big Sur 11.7.9 und Monterey 12.6.8 wird Apple Fehler beseitigen und die Leistung des Systems optimieren. Diejenigen, die nicht auf iOS 16 und Co. aktualisieren können oder wollen, erhalten ebenfalls ein Update.

Sollten keine Ungereimtheiten auftreten, so wird Apple den Release Candidate in Kürze zur finalen Version deklarieren. Aktuell rechnen wir damit, dass die jeweils finalen Versionen am kommenden Montag freigeben werden.