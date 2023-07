Vor wenigen Augenblicken hat Apple den Release Candidate zu iOS 16.6 und iPadOS 16.6 auf den eigenen Servern bereitgestellt. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass eingetragene Entwickler ab sofort die Möglichkeit besitzen, sich ein letztes Mal mit dem kommenden X.6 Update zu beschäftigen, bevor dieses in Kürze für Jedermann veröffentlicht wird.

Apple veröffentlicht Release Candidate zu iOS 16.6 & iPadOS 16.6

Ab sofort haben eingetragene Entwickler die Möglichkeit, sich den Release Candidate zu iOS 16.6 und iPadOS 16.6 herunterzuladen und zu installieren. Am Einfachsten erfolgt die Installation direkt am iPhone oder iPad über Einstellungen -> Softwareupdate. Hierbei gilt zu beachten, dass ihr das passende Beta-Profil installiert habt oder euer Gerät über die Apple ID mit einem kostenpflichtigen Entwicklerkonto verbunden ist. Die zuletzt genannte Möglichkeit steht seit iOS 16.4 und iPadOS 16.4 zur Verfügung. Diese wird zukünftig die einzige Variante sein, wie neue Beta-Versionen installiert werden. Gleiches gilt auch für macOS und watchOS.

Nachdem iOS 16.4 und iPadOS 16.4 größere Updates darstellten, war das X.5 Update bereits von kleinerer Natur und genau dies setzt sich nun mit dem X.6 Updater fort. Apple arbeitet in erster Linie unter der Haube, beseitigt Bugs und optimiert die Leistung des Systems. Gut möglich, dass iMessage Contact Key Verification implementiert wird. Den Grundstein hat Apple mit der Beta 1 zumindest gelegt.

Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis die finale Version freigegeben wird. Dies geschieht in der Regel wenige Tage nach dem Release Canddiate. Sollten sich keine größeren Fehler mehr im RC zeigen, so wird dieser zur finalen Version deklariert. Aktuell können wir uns gut vorstellen, dass die finale Version am kommenden Montag (24. Juli 2023) erscheint. iOS 16.6 und iPadOS 16.6 dürften die letzten größeren iOS 16 Updates sein. Zur WWDC 2023 hat Apple einen Ausblick auf iOS 17 und iPadOS 17 gegeben und eine erste Beta veröffentlicht. Mittlerweile sind wir bei der Beta 3 angekommen.

Update 19:23 Uhr: Der Release Candidate zu watchOS 9.6, tvOS 16.6 und macOS 13.5 ist auch da.