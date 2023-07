Ende letzten Monats startete „Swagger – Staffel 2“ exklusiv auf Apple TV+. Um die Werbetrommel für die Basketballserie zu rühren, hat Apple nun den Clip „Swagger – Inside The Episode: Are We Free?“ Auf YouTube veröffentlicht.

Swagger – Inside The Episode: Are We Free? [Apple TV+]

Die ersten fünf Folgen der zweiten Staffel von Swagger stehen bereits auf Apple TV+ bereit. Nächste Woche Freitag schickt der Video-Streaming-Dienst Folge 206 „Jace & Crystal“ ins Rennen. Bevor es soweit ist, gibt uns Apple mit dem Clip „Swagger – Inside The Episode: Are We Free?“ Einen Einblick in Folge 205. In dieser bestreitet das Swagger-Team ein Gastspiel in einer Jugendstrafanstalt. Was sie dort erleben, wird das Leben jedes Einzelnen im Team für immer verändern.

Inspiriert von den Erfahrungen des NBA-Superstars Kevin Durant im Jugendbasketball, erforscht „Swagger“ die Welt der Elite-Jugendbasketballclubs, der Spieler, ihrer Familien und Trainer. Abseits des Platzes zeigt die Serie, wie es sein kann, in den USA aufzuwachsen. Dabei wandert die aufrichtige Geschichte auf einem schmalen Grat zwischen Träumen und Ehrgeiz, Opportunismus und Korruption.

In der zweiten Staffel treffen wir die erwachsengewordenen Kinder Jace, Phil, Nick, Musa, Drew und Royale, die gerade ihr Abschlussjahr an der High School beginnen. Alle außer Phil werden am Cedar Cove Prep teilnehmen; eine überwiegend weiße Institution, in der wohlhabende Vorstandsmitglieder den gesamten Betrieb kontrollieren, von der Einstellung der Lehrkräfte bis zur Einschreibung der Studenten.