In den letzten Wochen haben wir euch über die Freigabe von FRITZ!OS 7.56 für allerhand Geräte informiert. Ab sofort steht das jüngste Update auch für die FRITZ!Box 6850 5G/LTE als Download bereit. Mit an Bord sind ein paar spannende neuen Funktionen.

FRITZ!OS 7.56 für die FRITZ!Box 6850 5G/LTE ist da

Ab sofort steht FRITZ!OS 7.56 für die FRITZ!Box 6850 5G/LTE als Download bereit. Das Update kann in gewohnter Manier über die Bedienoberfläche heruntergeladen und installiert werden.

Mit dem Update auf FRITZ!OS 7.56 kann die FRITZ!Box 6850 5G bzw. LTE mit einem angeschlossenen Telefon über die SIM-Karte telefonieren. Zuvor war dies nicht möglich und es musste ein anderer Voice-over-IP-Anbieter eingerichtet werden. Nach dem Update könnt ihr also etwa mit eurer FRITZ!Fon die mobile Rufnummer der SIM-Karte für Telefonate nutzen.

Voraussetzung für die Telefonie über die SIM-Karte ist, dass Ihr Tarif Voice over LTE (VoLTE) unterstützt, was bei Tarifen für die Internet- und Datennutzung üblich ist.

FRITZ!Box 6850 5G ist darüber hinaus für das Telefonieren in 5G-Standalone-Netzen vorbereitet und unterstützt zusätzlich auch Voice over New Radio (VoNR oder auch Vo5G genannt). Damit muss ein Endgerät für ein Telefonat nicht auf den LTE-Standard wechseln. Erste Anbieter in Deutschland haben bereits angekündigt, Voice over New Radio in ihrem Netz demnächst bereitzustellen.