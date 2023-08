Apple hat Hersteller von Apple Watch Ladegeräten darüber informiert, dass sie zukünftig auf das Schnell-Lademodul umsteigen müssen.

Schnelles Aufladen soll bei Apple Watch Ladegeräten von Zubehörhersteller zur Pflicht werden

Knapp zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple bei der Apple Watch 7 im Jahr 2021 eine Schnell-Ladefunktion eingeführt hat. Dies ermöglicht es, dass die Computer-Uhr in rund 45 Minuten von 0 auf 80 Prozent aufgeladen werden kann.

Zu Anfang Apple hatte offenbar Lieferprobleme bei den Schnell-Lademodulen, was einige Hersteller von MFi-Zubehör dazu zwang, die ältere, langsamere Technologie zu verwenden. Künftig konzentriert sich Apple ausschließlich auf die Produktion von Schnell-Lademodulen, wie Appleinsider zu berichten weiß.

Es heißt, dass Zubehörhersteller bis zum 31. August 2023 weiterhin Pläne für Zubehör einreichen können, das die ursprüngliche, nicht-schnell-ladende Variante des Apple Watch-Lademoduls (C162) beinhaltet. Ab dem 30. September 2023 wird dieses Modul allerdings nicht mehr lieferbar sein. Danach wird offenbar nur noch das Schnell-Lademodul (C962) verfügbar sein. Fraglich ist, ob das Schnell-Lademodul möglicherweise etwas teurer ist, was dazu führen könnte, dass auch das Zubehör teurer wird.

Die Schnell-Ladefunktion ist in unseren Augen in jedem Fall eine willkommene Verbesserung, die mit der Apple Watch 7 eingeführt wurde. So kann man die Uhr deutlich schneller mit Strom versorgen. Kleines Beispiel gefällig? Man nutzt die Uhr nachts, um den eigenen Schlaf zu tracken. Anschließend legt man seine Apple Watch während des Frühstücks „kurz“ auf die Ladung und hat anschließend wieder ausreichend Strom. Auch wenn man mal das Aufladen der Uhr vergessen hat, kann man diese deutlich schneller und komfortabler wieder zum Einsatz bringen.