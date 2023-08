Dreame L10 Prime ist da. Vor wenigen Augenblicken hat Dreame einen neuen Saug- / Wischroboter vorgestellt. Der L10 Prime bietet über eine verbesserte Mopp-Reinigungs-Technologie und ist ab sofort zum Preis von 599 Euro erhältlich.

Dreame kündigt neuen L10 Prime an

In den letzten Jahren ist Dreame stark gewachsen und hat das eigene Portfolio deutlich erwartet. Am heutigen Tag wächst mit L10 Prime die Familie der Saug-Wischroboter. Der L10 Prime ist eine Weiterentwicklung des W10 (hier unser Test des W10 Pro) und kombiniert die Leistung eines Premium Staubsaugers mit der Vielseitigkeit eines Wischmopps in einem automatisierten All-in-One-Haushaltsgerät. Der L10 Prime wechselt selbstständig zwischen den verschiedenen Reinigungsmodi und passt sich mit seiner automatischen 7-mm-Anhebefunktion an unterschiedliche Oberflächen an.

Der L10 Prime verfügt über einen großzügigen 2,5L Tank und ist dank Selbstauffüllsystems stets aufgefüllt und ermöglicht so stundenlanges, ununterbrochenes Reinigen. Die abnehmbare Noppen-Bodenplatte und die Selbstreinigungsfunktion machen die Wartung unglaublich einfach. Der Staubbehälter umfasst 450mL. Der Akku wird mit 5.200mAh angegeben.

Natürlich ist bei so einem Gerät auch die Saugleistung von Bedeutung. Hier spricht der Hersteller von einer Saugleistung von 4000Pa. Mit der bürstenlosen Gummiwalzenbürste sollen zuverlässig verirrte Haare und Schmutz aufgenommen werden können. LDS-Navigation, 3D Mapping, WiFi, App-Anbindung und Co. sind selbstverständlich.

Die Basisstation des L10 Prime misst 340 x 423 x 440mm und wiegt 5,7kg, während der eigentliche Saug-Wischroboter auf 350 x 350 x 103,8mm und ein Gewicht von 3,7kg kommt.

Lieferumfang

1x Dreame L10 Prime

1x Ladestation für das Aufladen rund um die Uhr

1x Seitenbürste für die Ecken

2x Mopp-Pad (vorinstalliert)

2x Mopp-Pad-Halterung

1x Netzkabel

1x Benutzerhandbuch

Preis & Verfügbarkeit

Der Dreame L10 Prime ist ab sofort zum Preis von 599 Euro im offiziellen Amazon-Store von Dreame und kurz darauf auch in den Fachgeschäften erhältlich.