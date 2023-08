„Strange Planet“ ist heute auf Apple TV+ gestartet. Vor ein paar Wochen hat Apples Video-Streaming-Dienst seinen Rhythmus für Neuerscheinungen angepasst, so dass nicht nur freitags neue Serien und Filme erscheinen, sondern regelmäßig auch mittwochs.

Apple TV+: „Strange Planet“ ist gestartet

Vor über zwei Jahren in Auftrag gegeben, steht „Strange Planet“ ab sofort auf Apple TV+ bereit. Genau genommen, warten ab sofort die ersten drei Episoden der zehnteiligen Serie auf euch. Immer mittwochs folgen in den kommenden Wochen neue Folgen.

Bei „Strange Planet“ handelte sich um eine neue Zeichentrickserie für Erwachsene. „Strange Planet“ basiert auf der Bestseller-Graphic Novel Nr. 1 der New York Times und dem gleichnamigen Social-Media-Phänomen und ist ein urkomischer und einfühlsamer Blick auf eine ferne Welt, die unserer eigenen nicht unähnlich ist. In einer skurrilen Welt aus Zuckerwatte-Rosa und Lila erforschen sympathische blaue Wesen die Absurdität alltäglicher menschlicher Traditionen.

Die Welt von „Strange Planet“ wird von einer ganzen Reihe talentierter Schauspieler verkörpert. Der für den Gotham Award nominierte Tunde Adebimpe, die für den Emmy nominierte Demi Adejuyigbe, Lori Tan Chinn, der für den Critics Choice nominierte Danny Pudi und die für den Emmy nominierte Hannah Einbinder bilden den Kern der Sprecherriege. Diese Reihe von Talenten erweckt die blauen Wesen der Serie zum Leben und verleiht der Erforschung menschlicher Traditionen Humor und Einfühlungsvermögen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.