Seit gestern Abend steht die Beta 5 zu iOS 17, watchOS 10 und Co. als Download bereit. Erstmals zeigt sich die neue Funktion NameDrop im Betriebssystem der Apple Watch.

watchOS 10: NameDrop zeigt sich in der Beta 5

Als Apple im Juni dieses Jahres einen Ausblick auf iOS 17 und watchOS 10 gab, kündigte der Hersteller aus Cupertino auch eine neue Funktion namens NameDrop an. Diese wird wie folgt beschrieben

Mit NameDrop können Nutzer Kontaktinformationen einfach teilen, indem sie ihre Apple Watch an das iPhone einer anderen Person halten. Apple Watch Nutzer:innen können NameDrop auch verwenden, indem sie die Taste zum Teilen in „Meine Karte“ in der Kontakte App oder die Kompli­kation „Meine Karte“ auf dem Zifferblatt antippen und dann ihre Apple Watch an die Apple Watch einer anderen Person halten.

Zur WWDC gab Apple allerdings direkt zu verstehen, dass NameDrop für die Apple Watch nicht direkt mit watchOS 10.0, sondern im Laufe dieses Jahres mit einem watchOS 10.X Update eingeführt wird. Mit watchOS 10 Beta 5 zeigt sich diese Funktion erstmals im Apple Watch Betriebssystem. Wir gehen davon aus, dass Apple die rudimentären Funktionen bereits implementiert sowie testet und mit einem watchOS 10.1 oder watchOS 10.2 Update bereitstellt.