Einem neuen Gerücht zufolge wird mit dem Release der Apple Watch Series 9 ein neues Armbanddesign eingeführt. Das neue Armband soll aus gewebtem Material bestehen und eine magnetische Schnalle bieten.

Apple wird im nächsten Monat die Apple Watch Series 9 und Ultra 2 vorstellen und dabei angeblich ein neues Armbanddesign einführen, das an das bereits erhältliche „Modernes Lederarmband“ erinnert. Was bei dem Vorbild nach einem einteiligen Schnallenverschluss aussieht, ist tatsächlich ein zweiteiliger Magnetverschluss, der sich leicht öffnen und schließen lässt.

Laut einem Beitrag von Kosutami (@KosutamiSan) wird das neue Banddesign ebenfalls eine magnetische Schnalle bieten und aus gewebtem Stoffmaterial bestehen. Das neue Magnetarmband soll angeblich in den USA 99 Dollar kosten, was dem Preis des geflochtenen Solo Loop Armbands entspricht.

Kosutami sagte gegenüber MacRumors, dass das Band wahrscheinlich für die Apple Watch Series 9 und nicht für die zweite Generation der Apple Watch Ultra konzipiert ist. Die Information stammt offenbar von einem Produktmanager, der in einer Fabrik arbeitet, die die neuen Bänder herstellt.

Zusätzlich zu Kosutamis Beschreibung des neuen Banddesigns stellt der Leaker auch eine simple Grafik zur Verfügung, die das Konzept veranschaulichen soll:

#Apple will release a new Watch band with weaved fabric materials and magnetic buckle (might like Modern Buckle Leather Band one) this year later with new watch.

(Photo only for concept looks)#appleinternal @markgurman @URedditor @ProfessorTox pic.twitter.com/9wD75v6go5

— Kosutami (@KosutamiSan) August 9, 2023