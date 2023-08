Lange wird es nicht mehr dauern, bis Apple die neuen iPhone 15 Modell ankündigen wird. Neben dem iPhone 15 und iPhone 15 Plus rechnen wir mit einem neuen iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. Die beiden Pro-Modellen sollen über einen A17 Chip verfügen und genau zu diesem Chip tauchen nun die Spezifikationen auf.

Der A17 Chip, der beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max zum Einsatz kommen soll, enthält laut Leaker Unknownz21 eine 6 Core CPU und eine 6 Core GPU. Der aktuelle A16 Chip verfügt über eine 6 Core CPU und eine 5 Core GPU, sodass der A17 den kommenden Pro-Modellen eine deutliche verbesserte GPU-Leistung spendieren wird.

Apple A17 – t8130 – Coll

6 CPU Cores + 6 GPU Cores

3.70 GHz

6GB LPDDR5 DRAM – Micron/Samsung

TSMC 3nm Process

LPDDR = Low Power Double Data Rate SDRAM

The A17 is used by both the D83 and D84, also likely planned for D47 and D48 (16 series), as the D9x will use t8140 (A18).

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) August 9, 2023