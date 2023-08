Nutzt jemand die „iTunes Movie Trailers“-App? Vermutlich wird der ein oder andere garnicht wissen, dass Apple diese App im App Store anbietet. Solltet ihr die App noch nicht kennen, so müsst ihr euch mit dieser auch nicht vertraut machen. Die „iTunes Movie Trailers“-App wird in Kürze in Rente nicht geschickt.

Apple schickt „iTunes Movie Trailers“-App in Rente

Wie Macrumors zu berichten weiß, wird Apple zukünftig die App „iTunes Movie Trailers“-App nicht mehr anbieten. Zunächst einmal wissen die Kollegen zu berichten, dass erstmals am 9. August auf der iTunes Movie Trailers-Website ein nicht verlinktes Banner mit der Aufschrift „Apple TV App ist die neue Heimat von iTunes Movie Trailers“ auftauchte. Der gleiche Banner wird seitdem sowohl auf den gleichnamigen iOS- als auch auf den tvOS-Apps von Apple angezeigt.

Darüberhinaus berichten seit Kurzem Apple TV-Benutzer in den USA, dass sie in der TV-App einen neuen Abschnitt mit dem Titel „Neueste Trailer ansehen“ entdeckt haben. Dort werden zukünftig Film- und Serien-Trailer zu sehen sein.

Der neue Abschnitt in der TV-App wird Benutzern augenscheinlich nur Nutzern in den USA angezeigt, zumindest gibt es noch keine Berichte aus Ländern. Blickt man auf die Release-Notes, so zeigt sich, dass die App seit November 2017 nicht mehr aktualisiert wurde. Vermutlich ist es konsequent, dass Apple das Ganze unter dem Dach der TV-App umsetzt.

Es ist nicht ganz klar, was mit der iTunes-Filmtrailer-Website passiert. Vom Design her ist diese zumindest vor ca. 10 Jahren stehen geblieben. Ursprünglich ist diese als Quicktime Movie Trailer gestartet. Früher oder später wird Apple die Webseite entweder komplett einstampfen oder optisch überarbeiten.