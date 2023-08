Eine neue Marktstudie von IDC besagt, dass die weltweiten Smartphone-Verkäufe in diesem Jahr den niedrigsten Stand seit 2013 erreichen werden, dass aber Apples iPhone weiterhin Marktanteile gewinnen wird, während der Android-Markt rückläufig bleibt. Unabhängig davon hat Counterpoint Research eine ähnliche Vorhersage für das gesamte Jahr 2023 gemacht und erwartet ebenfalls den niedrigsten Absatz seit einem Jahrzehnt, wobei Apple Marktanteile gewinnen wird.

Während Counterpoint Research einen Rückgang der gesamten Smartphone-Verkäufe um 6 % im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert, erwartet IDC, dass der gesamte US-Smartphone-Markt um 3,8 % und der westeuropäische Markt um 6,1 % zurückgehen wird, ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr.

Laut IDC wird Android bis zum Jahresende einen Rückgang von 6 % verzeichnen, während Apple einen Zuwachs von 1,1 % auf einen Rekordwert von 19,9 % verzeichnen wird.

„In einer Zeit, in welcher der gesamte Markt zu kämpfen hat, spricht es Bände, dass Apple wieder einmal die entgegengesetzte Richtung einschlägt“, so Ryan Reith, Group Vice President, Mobility and Consumer Device Trackers bei IDC. „Attraktive Inzahlungnahme-Angebote und die kontinuierliche Ausweitung von ‚Jetzt kaufen, später bezahlen‘-Programmen haben dem Premium-Segment des Marktes mehr als alles andere geholfen, vor allem in den stärker ausgebauten Märkten.“

Das Marktforschungsunternehmen geht davon aus, dass sich der gesamte Markt bald zu erholen beginnt, auch wenn er nicht mehr die Höhen der vergangenen Jahre erreichen wird.

„Der Markt wird zweifellos wieder wachsen, aber längere Aktualisierungszyklen verringern langfristig die Wachstumsrate“, so Nabila Popal, Research Director bei IDC’s Mobility and Consumer Device Trackers. „Da die Verbraucher ihre Geräte länger behalten“, so Popal weiter, „sind sie bereit, mehr zu bezahlen, was wiederum dazu beitragen wird, dass die durchschnittlichen Verkaufspreise im Jahr 2023 zum vierten Mal in Folge steigen werden.“