Einen kleinen Nachtrag zu den Anker-Neuheiten zur IFA 2023 haben wir noch. Nachdem wir euch bereits im Laufe des Tages auf die neuen Anker Powerstations, die neuen Ladegeräte / Powerbanks und Kopfhörer aufmerksam gemacht haben, richten wir nun unser Augenmerk auf die eufyCam E330 Sicherheitskamera, die AnkerWork C310 Webcam und den MACH R1 Always Clean RoboVac.

eufyCam E330

Anker bzw. Ankers Tochterunternehmen Eufy Security hat heute die eufyCam E330 (Professional) angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Sicherheitskamera, die mit dem branchenweit ersten kameraübergreifenden Tracking-System ausgestattet ist. Diese firmeneigene Technologie fügt automatisch Videos desselben Ereignisses und derselben Person in der Reihenfolge ihres Auftretens über mehrere eufyCam E330-Kameras zusammen, die an verschiedenen Standorten auf dem Wohn- oder Geschäftsgrundstück des Benutzers angebracht sind. Diese Innovation erstellt ein nahtloses, chronologisches Ereignisvideo, um Bewegungen und Aktivitäten umfassend zu überwachen und tote Winkel drastisch zu reduzieren.

Ab Mitte September wird die eufyCam E330 erhältich sein. Das 4er-Kamera-Bundle mit einem HomeBase 3-Hub kostet 649,99 Euro, als 2er-Kamera-Bundle mit einer Homebase 3 ist das Ganze für 399,99 Euro erhältlich. Eine einzelne Zusatzkamera schlägt mit 129,99 Euro zu buchen.

AnkerWork C310 Webcam

Die neue AnkerWork C310 Webcam ist mit der branchenweit ersten 1080P-Kamera mit 60 Bildern pro Sekunde und High Dynamic Range ausgestattet. Diese Webcam passt sich automatisch an unterschiedliche Umgebungslichtbedingungen an und sorgt dank KI-Integration für klare Bilder und lebendige Farben. Die C310 stellt sicher, dass Sprechbewegungen und Ton ständig synchronisiert bleiben.

Die 4K-Auflösung der Webcam liefert jedes Detail und jede Farbe mit lebensechter Genauigkeit. Die Kamera kann sich an jedes Szenario anpassen und bietet einen einstellbaren Blickwinkel mit einem Sichtfeld von 65 bis 95 Grad.

Die AnkerWork C310 ist später im Jahr für 99,99 Euro verfügbar.

Staubsaugroboter MACH R1 Always Clean

MACH, die Premium-Reinigungsmarke von eufy, gibt einen ersten Blick auf den MACH R1 Always Clean RoboVac. Der R1 bietet ein völlig autark arbeitendes Reinigungserlebnis mit der branchenweit am besten integrierten und ausgestatteten Basisstation sowie einer ausgereiften, sich in Echtzeit selbstreinigenden Rollentechnologie. Der R1 zeichnet sich durch ein schlankes, futuristisches Design aus, und setzt die Designsprache des MACH V1 Ultra fort. Zu den weiteren beeindruckenden Merkmalen gehören die Eco-Clean Ozone™ Desinfektion, die Tesla Valve Mixing-Technologie und das 3D MatrixEye Sensing System.

Weitere Details werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.