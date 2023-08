Anker kündigt zum Auftakt der IFA 2023 eine Reihe neuer Produkte an. Mit von der Partie sind zwei neue PowerStations Namen Anker SOLIX C1000 und Anker SOLIX F3800.

Anker kündigt neue PowerStations SOLIX C1000 und F3800 an

Bereits im letzten Jahr waren PowerStations zur IFA ein Trend. Dies setzt sich im laufenden Jahr fort und Anker präsentiert mit SOLIX C1000 und F3800 gleich zwei Neuheiten.

Die Anker SOLIX C1000 ist 15 Prozent kleiner als vergleichbare Geräte am Markt. Ihre kompakte Struktur und ihr stapelbares Design gewährleisten eine effiziente Wärmeableitung sowohl für Outdoor-Aktivitäten als auch für den professionellen Einsatz.

Sie kann bis zu 1.056 Wattstunden an Energie speichern, mit Hilfe des optional erhältlichen Anker SOLIX BP1000 Erweiterungsakkus lässt sich die Kapazität sogar einfach auf 2.112 Wattstunden verdoppeln. Über den 2.400 Watt AC-Ausgang kann die Powerstation bis zu 99 Prozent aller Geräte via SurgePad mit Strom versorgen. Einmal leer, ist die Anker SOLIX C1000 dank der HyperFlash-Technologie in nur 58 Minuten vollständig – an der Steckdose angeschlossen – aufgeladen. In Kombination mit Solarmodulen lässt sich die C1000 durch 600 Watt an Leistung in weniger als zwei Stunden mit kostenloser Sonnenenergie aufladen.

Anker SOLIX C1000 wird im Laufe dieses Jahres erhältlich sein und 1.199 Euro kosten. Der Anker SOLIX BP1000 Erweiterungsakku wird 799 Euro kosten.

Die Anker SOLIX F3800 verfügt über einen internen Akku mit 3,84 Kilowattstunden. Mit ihrem modularen Aufbau lässt sich die PowerStation auf bis zu 26,88 Kilowattstunden anpassen, indem sich bis zu sechs zusätzliche F3800-Geräte hinzufügen lassen.

Die F3800 bietet satte 6.000 Watt an AC-Leistung und einen 120Volt/240Volt-Doppelspannungsausgang, so dass sie gleichzeitig mehrere, Energie-hungrige Geräte mit ausreichend Strom versorgen kann. Der 240Volt-Ausgang kann an einen optionalen, vorinstallierten Umschalter angeschlossen werden, der eine nahtlose Übergabe vom Netz auf die Pufferbatterien ermöglicht, um die Stromversorgung während eines Stromausfalls aufrechtzuerhalten. Danke ihres Kofferdesigns mit ausziehbarem Griff und großen Rädern lässt sich SOLIX F3800 leicht transportieren. Diese PowerStation kann in weniger als zwei Stunden über den 2.400 Watt-fähigen Solareingang oder in eineinhalb Stunden über die Steckdose auf über 80 Prozent aufgeladen werden.

Zum Preis und zur Verfügbarkeit zu Anker SOLIX F3800 hat sich der Hersteller noch nicht geäußert.