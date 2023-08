Passend zum Start der IFA 2023 hat Eve Systems – gehört seit kurzem zur ABB-Gruppe – verschiedene Produktneuheiten im Gepäck. So hat der Anbieter von Smart Home Geräten Eve Play und Eve Thermo Control offiziell angekündigt. Darüberhinaus werden Eve Thermo und Eve MotionBlinds ein Matter-Firmware-Update erhalten.

Eve Play für AirPlay 2-Audiostreaming-Genuss mit erstklassigem Klang

In den letzten Wochen gab es bereits Anzeichen, dass Eve Systems in Kürze Eve Play ankündigen wird. Nun ist es soweit und das Plug-and-Play Interface Eve Play für AirPlay 2-Audiostreaming-Genuss mit erstklassigem Klang wurde offizielle vorgestellt.

Der mit Cinch- und Digitalausgängen ausgestattete Eve Play ermöglicht kabelloses Musikstreaming mit vorhandenen Audiosystemen via Plug & Play und macht Verstärker, Aktivlautsprecher oder Soundbars nicht nur streaming-fähig, sondern integriert sie perfekt synchronisiert in Multiroom-Setups mit anderen AirPlay-2-Lautsprechern wie etwa dem Apple HomePod. Herzstück von Eve Play ist ein Digital-Analog-Wandler von Texas Instruments, der Aufnahmen detailreich und sauber mit einem Signal-Rausch-Verhältnis von 112 dB verarbeitet und für ein audiophiles Hörerlebnis sorgt.

Nutzt ihr Apple Home und habt ihr ein Apple Music Abo? So könnt ihr Eve Play zum Beispiel in eine Automation einbinden und euch beim nach Hause kommen von eurer Lieblingsmusik begrüßen lassen.

Technische Spezifikationen

Systemvoraussetzungen: iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS; WLAN-Netzwerk (2,4/5 GHz, 802.11a/b/g/n) oder Ethernet

Stromversorgung: Output: 5 V / 1.5 A; Input: 100 – 240 VAC / 50 Hz

Ausgänge: Koaxial-digital, optisch-digital, Cinch-analog

Digital-Analog-Wandler: Texas Instruments Audio DAC (PCM5122A) mit einem Signal-Rausch Verhältnis von 112 dB

Abmessungen: 126 x 126 x 25,7 mm

Lieferumfang: Eve Play; Netzteil; Cinch-Kabel; Quick Start Guide

Preis & Verfügbarkeit

Eve Play wird ab 14. November im Eve Online Store und Amazon für 149,95 Euro erhältlich sein.

Eve Thermo Control: Add-on für mehr Komfort und Effizienz

Darüberhinaus hat Eve Systems „Eve Thermo Control“ angekündigt. Dabei handelt es sich um einen kabellosen Temperatursensor und -regler für Räume, die mit dem smarten Heizkörperthermostat Eve Thermo ausgestattet sind.

Mit Eve Thermo Control lässt sich das exzellente Regelungsverhalten von Eve Thermo noch weiter optimieren, da die Temperatur nicht am Ventil des Radiators, sondern im Raum gemessen wird. So kann Eve Thermo die Zieltemperatur genauer erreichen, und ihr habt jederzeit die Kontrolle. Eve Thermo Control verfügt über ein E-Ink-Display, das die gewählte Zieltemperatur und den Heizstatus des Thermostats anzeigt. Geregelt wird über zwei kapazitive Tasten auf der Gerätevorderseite. Mit seiner dezent-neutralen Optik macht Eve Thermo Control auf einem Sideboard stehend oder an einer Wand befestigt eine gute Figur.

Preis & Verfügbarkeit

Eve Thermo Control wird ab 14. November 2023 im Eve Online Store und Amazon für 79,95 Euro verfügbar sein.

Weiter Eve-Neuigkeiten

Am 14. November wird Eve System zwei kostenlose Matter-Firmware-Updates für Eve Thermo und Eve MotionBlinds zur Verfügung stellen. Über die mit dem Matter-Firmware-Upgrade verfügbare Funktion Adaptive Beschattung, bekannt von der smarten Rollladensteuerung Eve Shutter Switch, können Nutzer von Apple Home ihre Rollos mit Eve MotionBlinds Technologie automatisch anhand des Sonnenstandes öffnen und schließen lassen. Die Eve-App übernimmt dabei die hyperlokale, auf den Standort und die Ausrichtung des Fensters berechnete Programmierung des Eve MotionBlinds Motors. So kann dieser das Rollo dynamisch nach Sonnenstand agieren lassen und beispielsweise im Winter dabei helfen Wärmeverlust zu reduzieren und Energiekosten zu sparen.