Von Freitag (01. September 2023) bis Dienstag (05. September 2023) findet die Internationale Funkausstellung (kurz: IFA) in Berlin statt. Neben zahlreichen Ausstellern, wird auch in diesem Jahr Eve – einer der führenden Hersteller von Smart-Home-Geräten (wurde kürzlich auch ABB übernommen) – vor Ort vertreten sein. Im Vorfeld zeichnen sich nun zwei Produktneuheiten ab, die der Hersteller in rund zwei Wochen präsentieren könnte. Unter anderem tauchen eine neue Indoor-Kamera sowie ein AirPlay-2-Empfänger an. Diese Produkte könnten als Eve Cam (2. Generation) und Eve Play auf den Markt kommen.

Neue Indoor-Kamera taucht auf

Eve arbeitet an einer neuen Indoor-Kamera und diese könnte bereits in Kürze zur IFA 2023 vorgestellt werden. Caschy ist bei der Federal Communications Commission (FCC) über eine spannende Eintragung gestolpert. Die FCC ist eine unabhängigen US-Behörde, die die Kommunikationswege Rundfunk, Satellit und Kabel regelt. Genau bei dieser Behörde ist nun die neue Eve Cam IDC-002 aufgetaucht. Dabei handelt es sich um eine Indoor-Kamera mit HomeKit-Unterstützung. Sie dürfte der Nachfolger der bisherigen Eve Indoor-Cam sein, die der Hersteller im Jahr 2020 auf den Markt gebracht hat.

Allzu viele Details sind noch nicht bekannt. Es heißt, dass die Kamera von Dexatek, einem Unternehmen aus Taiwan, gefertigt wird. Eve Cam (2. Generation) soll den 2,4Ghz und 5Ghz WLAN-Funkstandard unterstützen und zudem halten wir einen USB-C Anschluss für sehr wahrscheinlich. Eve Cam kam vor drei Jahren zum Preis von 149,95 Euro auf den Markt (und ist derzeit vielerorts ausverkauft). Der Preis für die zweite Generation dürfte sich in einem ähnlichen Rahmen befinden.

Eve Play zeigt sich

Genau wie Eve Cam (2. Generation) zeigt sich auch Eve Play noch nicht auf der Webseite des Herstellers. Allerdings lässt sich der AirPlay-2-Empfänger bereits an andere Stelle beliebäugeln. Konkret tauchte Eve Play kürzlich ebenso auf der Webseite der FCC auf und zeigt sich nun mit Produktbildern auf der Webseite des „Red Dot Awards“ auf.

Eve Play wird ein Produkt sein, mit dem ihre eure Stereoanlage und Lautsprecher zu einem AirPlay-2-Empfänger machen könnt. Mit der Apple Technologie „AirPlay 2“ könnt ihr grundsätzlich Videos, Fotos, Musik und mehr von Apple Geräten über euer Apple TV, eure Lautsprecher und beliebte Smart TVs teilen.

Viele Hersteller von Lautsprechern und Stereoanlagen integrieren bereits AirPlay 2 in Ihrem Produkten. Ist dies nicht der Fall, so kann euch zukünfitg Eve Play zur Seite stehen. Beschrieben wird das Produkt wie folgt

Eve Play ist eine Plug-and-Play-Schnittstelle für Apple AirPlay 2. In Kombination mit einem Verstärker, einer Soundbar oder Aktivlautsprechern bietet es praktisch unbegrenztes Audio-Streaming und sorgt so für ein wahrhaft audiophiles Hörerlebnis. Mit 2,4/5 GHz WLAN, einem Ethernet-Anschluss und drei Audioausgängen sorgt es für eine einfache Integration in verschiedene Setups.

Der Preis von Eve Play? Dieser ist aktuell noch nicht bekannt. Unser Bauchgefühl sagt irgendwas zwischen 100 und 150 Euro.