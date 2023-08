Ende Juni hat Dreame die neue R-Serie von Staubsaugern vorgestellt und auf den Markt gebracht. Beim leistungsstärksten Produkt der Serie – dem R20 – geht Dreame mit Blaulicht auf Schmutzfang. Damit tritt der Dreame R20 in direkte Konkurrenz zu Produkten, wie dem Dyson V15 Detect und Dyson Gen5detect. Mit seinen 399 Euro ist der kabellose Dreame Staubsauger im Vergleich zur Dyson Konkurrenz mit seinen 799 Euro bzw. 999 Euro preislich deutlich attraktiver. In den letzten Wochen haben wir den Dreame R20 ausgiebig getestet und sind der Frage auf die Spur gegangen, wie gut die Reinigungsleistung des Gerätes tatsächlich ist.

Dreame R 20 im Test

Unboxing + Lieferumgang

Bevor wir auf die tatsächlich Reinigung zu sprechen kommen, blicken wir zunächst einmal auf den Lieferumfang des Gerätes. Im Karton findet ihr neben dem Handstück mit Motor, eine Karbonfaserstange, eine intelligente Multiflächen-Bürste, eine weiche Walzenbürste, eine motorisierte Mini-Bürste, einen flexiblen Adapter, einen Multifunktionsaufsatz, eine biegsame Fugendüse, eine Wandhalterung (inkl. Schraube, Dübel und Montagevorlage) sowie ein Ladegerät. Darüberhinaus findet ihr im Karton natürlich noch den üblichen Papierkram.

Um die einzelnen Komponenten mit dem Handstück zu verbinden, setzt Dreame auf den „üblichen“ Klickmechanismus, wie er auch bei anderen Herstellern zum Einsatz kommt. In unserem konkreten Fall haben wir mehrfach sämtliche Bürsten, Adapter und Aufsätze mit dem Handstück verbunden und wieder getrennt. Unregelmäßigkeiten sind uns hierbei nicht aufgefallen. Die Komponenten ließen sich leicht und schnell verbinden und wieder lösen.

Die soeben erwähnte Wandhalterung übernimmt mehrere Funktionen. Auf der einen Seite könnt ihr über die Steckverbindungen das mitgelieferte Zubehör verstauen und auf der anderen Seite könnt ihr – wie der Name vermuten lässt – die Wandhalterung mit zwei Schrauben an der Wand befestigen. So könnt ihr den kabellosen Staubsauger schnell und bequem lagern. Seitlich könnt ihr das Ladekabel in die Wandhalterung stecken, um den Staubsauger aufzuladen. Diejenigen, die kein Interesse daran haben, Löcher für die Halterung in die Wand zu bohren, können natürlich auf diese verzichten und den Staubsauger direkt mit dem Ladekabel verbinden und diesen anderweitig verstauen.

So saugt der Dreame R20

Das mitgelieferte Zubehör ist das eine, unterm Strich zählt bei einem Staubsauger natürlich die Saugleistung. Blicken wir hier zunächst auf ein paar Eckdaten des Dreame R20. Zunächst einmal bietet der R20 eine kraftvolle 190AW-Saugleistung und dank des 2.900mAh Akkus eine maximale Reinigungsleistung von bis zu 90 Minuten. In unserem konkreten Fall kamen wir übrigens auf 79 Minuten im Automodus. Bei voller Saugleistung (Turbo) kann man allerdings zugucken, wie der Akkustand sinkt. Hier kamen wir auf eine Akkulaufzeit von 18 Minuten. Dabei gilt zu berücksichtigen, dass die 90 Minuten von Dreame sicherlich im Laborbetrieb erreicht wurden. Die Laufzeit hängt von vielen Faktoren ab. Es macht einen großen Unterschied, ob viel oder wenig Schmutz gesaugt werden, ob ein Hartboden oder Teppich „beackert“ wird etc. pp.

Der Dreame R20 bietet euch zwei Reinigungsmodi an. Beim diskontinuierlichen Reinigungsmodus haltet ihr den Schalter des Staubsaugers gedrückt, um zu saugen. Sobald ihr den Schalter loslasst, stoppt der Saugvorgang. Um den kontinuierlichen Reinigungsmodus zu aktivieren, drückt ihr auf den Knopf mit dem kleinen Schloss. Dann könnt ihr den Schalter loslassen, und der Staubsauer reinigt solange weiter, bis ihr den Schalter erneut drückt. So müsst ihr den Schalter nicht dauerhaft gedrückt halten.

Darüberhinaus wählt ihr mit dem zweiten Button am Handstück zwischen den Saugstufen „Auto“ und „Turbo“. Im Turbomodus leuchten alle lüfterförmigen Symbole weiß. Nur im Auto-Modus ändern sich die Saugstärke und die Farbe des lüfterförmigen Symbols je nach der Menge des eingesaugten Staubs. Im Rahmen unseres Tests sind wir zu 95 Prozent im Auto-Modus unterwegs gewesen. Dieser deckt in unseren Augen nahezu alle Anforderungen ab.

Das tatsächliche Reinigen geht leicht von der Hand. Mit seinem leichten Gewicht liegen der kabellose Staubsauger und sein Handstück gut in der Hand. Die jeweiligen Bürsten sind wendig und leichtgängig, so dass man problemlos in alle Ecken kommt. Der Clou des R20 ist das blaue Licht, welches sich „exklusiv“ in der intelligenten Multiflächen-Bürste befindet. Das blaue Licht deckt einen Kegel-Bereich vor der Bürste ab und macht Staub sichtbar. Beim ersten Mal kann man sich durchaus erschrecken, wieviel Staub das Licht tatsächlich sichtbar macht. Da wo das bloße Auge denkt, dass alles sauber ist, belehrt uns das Blaulicht eines besseren. Jeder hat vermutlich in den eigenen vier Wänden die ein oder andere Ecke, wo sich gerne Staub ansammelt und genau dieser wird nun sichtbarer als einem vielleicht lieb ist.

Wie gut oder schlecht das blaue Licht zur Geltung kommt, kommt natürlich auch auf das Umgebungslicht an. Saugt ihr bei vollem Sonnenschein, so kommt das glaube Licht deutlich weniger stark zur Geltung , als wenn ihr in schattigen Bereichen saugt. Von daher ist es ratsam, nicht in zu hellem Licht zu saugen. Das blaue Licht dient nicht nur, um euch den vorhanden Staub anzuzeigen, sondern auch euer Reinigungsergebnis zu kontrollieren. Ist noch Staub vorhanden, so saugt ihr einfach noch zwei-, dreimal drüber. Ist kein Staub mehr zu sehen, so könnt ihr euch dem nächsten Bereich widmen.

Während unseres Tests haben wir versucht, verschiedene Szenarien nachzustellen. Neben den üblichen Brot- und Brötchenkrümeln, Papierschnipseln, klassischem Staub unterm Sofa haben wir auch Haare aus einer Haarbürste entfernt und dem R20 als „Futter“ hingelegt. Wir würden lügen, wenn wir behaupten würden, dass der R20 beim ersten Drübersaugen sämtlichen Schmutz aufgenommen hat. Natürlich musste man je nach Untergrund und je nach Schmutzpartikel auch zwei- oder dreimal drübersaugen. Alles in allem attestieren wir dem Dreame R20 eine überzeugende Saugleistung und es benötigte nicht etwa 10 Saugvorgänge, um ein paar Brötchenkrümel unterm Tisch aufzusaugen. Haare blieben übrigens fast garnicht an der Bürste hängen. In gewissen Abständen empfiehlt es sich jedoch mal nachzugucken und ggfs. das ein oder andere Haar zu entfernen. Das regelmäßige Reinigungen sämtlicher Bürsten empfiehlt sich selbstverständlich von Zeit zu Zeit. Dies gilt auch für den HEPA-Filter, dieser sollte regelmäßig mit sauberem Wasser gereinigt werden.

Der Staubbehälter fasst übrigens 600mL und kann über eine Klappe über dem Mülleimer entleert werden. Das klappt problemlos und ohne großen Kraftaufwand.

Fazit

Der Dreame R20 hinterlässt auf uns einen überzeugenden Eindruck. Die Reinigungsleistung – insbesondere auf Hartböden – ist sehr gut. Das mitgelieferte Zubehör bietet zahlreiche Möglichkeiten für den flexiblen Einsatz in den eigenen vier Wänden, im Auto, im Campingwagen oder wo auch immer. Das blaue Licht ist ein hilfreiches Element, um Staub sichtbar zu machen und euch einen Anhalt zu geben, wo noch einmal nachgebessert werden muss, oder wo der Staub bereits ausreichend entfernt wurde.

Solltet ihr aktuell über die Anschaffung eines kabellosen Staubsaugers nachdenken, so solltet ihr den Dreame R20 aufgrund seines hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnisses in jedem Fall in die engere Auswahl nehmen.

Der Dreame R20 ist zum Preis von 399 Euro erhältlich, die kleineren Brüder (ohne Blaulicht) kosten 209 Euro (Dreame R10) bzw. 299 Euro (Dreame R10 Pro).

