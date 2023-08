Eine Vielzahl deutscher Banken unterstützt bereits Apple Pay. Allerdings gibt es nach wie vor ein paar Bankinstitute, die die mobile Bezahlmöglichkeit per iPhone und Apple Watch noch nicht anbieten. Zu den namhafteren Banken gehören sicherlich die Postbank und die Santander Bank.

Postbank: Apple Pay kommt in den nächsten Wochen

Während die Deutschen Bank als Muttergesellschaft der Postbank bereits von Anfang an bei Apple Pay an Bord ist, werden auch Kunden der Postbank in den kommenden Wochen die Möglichkeit haben, Apple Pay zu nutzen. Dies wäre dann rund fünf Jahre nachdem Apple Pay in Deutschland Ende 2018 eingeführt wurde.

In den letzten Wochen und Monaten hat die Postbank ihre zu Grunde liegen IT komplett umgestellt und die Computersysteme auf einen neuen Unterbau bzw. eine eigene Plattform gesetzt. Dies dürfte auch die Basis dafür schaffen, dass die Postbank demnächst Apple Pay unterstützt.

Vor wenigen Tagen hat die Postbank ihre iPhone-App in Version 2.9.0 im Apple App Store veröffentlicht und verschiedene neue Funktionen eingeführt. In den Release-Notes heißt es

Mit diesem Update bekommt die Postbank App folgende neue Funktionen:

QR & Foto Überweisung: Überweisen Sie komfortabel ohne manuelle Eingabe der Daten.

Unser Produktangebot für Sie: Stöbern Sie in unserem Produktshop und informieren Sie sich über unsere Bankprodukte.

Echtzeitüberweisung: Führen Sie Überweisungen in Echtzeit aus.

Administration: Ändern Sie Ihr Passwort und verwalten Sie Ihre mit Ihrem Login verbundenen Geräte.

Zudem haben wir mit dieser Version ein paar Bugs beseitigt und die Stabilität verbessert.

Darüberhinaus geben die Verantwortlich im Beipackzettel einen Ausblick auf die Unterstützung von Apple Pay:

Ausblick: Mit dem kommenden App Update in den nächsten Wochen freuen wir uns Ihnen Apple Pay für Ihr mobiles Bezahlen mit dem iPhone und der Apple Watch anzubieten.

Was es genau mit den „nächsten Wochen“ auf sich hat, ist nicht bekannt. Zumindest klingt das Ganze so, als ab es nicht mehr allzu lange dauert.

(Danke GreeneyeS)