Vor wenigen Tagen deutete es sich bereits an, am heutigen Tag ist der Startschuss gefallen. Apple Pay setzt seine Expansion fort und ist ab sofort in Vietnam verfügbar. In Kürze soll Apples mobiler Bezahlservice auch in Chile starten.

Apple Pay startet in Vietnam

Gerüchte über die Einführung von Apple Pay in Vietnam tauchten bereits in den letzten Wochen auf. Mehrere Banken haben mit Apple zusammengearbeitet und nun ist es endlich soweit. Mit Apple Pay könnt ihr ab sofort mit eurem iPhone und der Apple Watch in Vietnam kontaktlose Zahlungen vor Ort tätigen. Darüberhinaus könnt ihr per Mac und iPad in Apps und auf Webseiten bezahlen.

Wie Entwickler Aaron festgestellt hat, hat Apple im Laufe des Tages sein Backend aktualisiert, um Apple Pay in Vietnam zu ermöglichen. Die örtliche Bank TPBank hat zudem eine neue Webseite (via 9to5Mac) ins Leben gerufen, um zu bestätigen, dass ihre Kreditkarten ab sofort für Apple Pay verwenden können. Diese müssen in Apple Wallet hinterlegt werden und sind anschließend einsatzbereit.

Im Mai dieses Jahres hatte Apple seinen Online Store in Vietnam an den Start gebracht.

Apple Pay startet im Jahr 2014 in den USA und ist weltweit in rund 80 Ländern und Regionen erhältlich. Bei uns in Deutschland fiel der Startschuss Ende 2018.