Google hat eine Reihe von neuen Werbevideos veröffentlicht, die darauf abzielen, Nutzer von iOS zu Android zu locken. Die Videos zeigen, wie einfach angeblich der Übergang zwischen den Betriebssystemen ist. Dabei konzentriert sich Google auf die Sicherheit, Kompatibilität und Benutzerfreundlichkeit von Android.

„Wechsel einfach und unkompliziert“ laut Google

In einer offensichtlichen Anstrengung, mehr iOS-Nutzer auf die Android-Plattform zu ziehen, hat Google mehrere Werbeclips veröffentlicht, die jeweils rund 15 Sekunden dauern. Die Clips behandeln folgende Hauptthemen:

Datenschutz und Sicherheit: Google zeigt sein Play Protect-System, das Apps auf Malware scannt und den Benutzer entweder darüber informiert, die schädlichen Apps manuell zu entfernen oder dies vom System automatisch erledigen zu lassen.

Fotos übertragen: Google versichert, dass die Übertragung von Daten einschließlich Fotos, Dateien, Kontakte und Apps sicher ist und eine Kopie auf dem iPhone verbleibt.

Gerätekompatibilität: Google zeigt, dass Android-Geräte eine einfache Kopplung mit einer Vielzahl von Geräten ermöglicht.

Emoji-Reaktionen: Trotz des Fehlens von iMessage unter Android können Android-Nutzer auf SMS/RCS-Nachrichten mit einem beliebigen Emoji antworten.

Google hat erst vor kurzem eine Werbekampagne gestartet, in der das Unternehmen seine Pixel-Smartphones mit dem iPhone vergleicht. Natürlich war der Vergleich sehr einseitig, zeigte jedoch, dass vergleichende Werbung auch witzig sein kann – im Gegensatz zu manchen fraglichen Geistesblitzen von Samsung und anderen Android-Herstellern.

Apple klärt währenddessen im Zuge der langjährigen „Switch to iPhone“-Kampagne auf, wie einfach sich der Sprung von Android auf iOS darstellt, was offensichtlich auch viele Nutzer machen. So ergab zuletzt eine Studie, dass Apple derzeit den höchsten Zustrom von Android-Nutzern seit fünf Jahren sieht.

Hier die Werbevideos von Google:

