Einem aktuellen Bericht von Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) zufolge erlebt Apple einen erheblichen Zustrom von Android-Nutzern, die zum iPhone wechseln, und erreicht damit den höchsten Stand der letzten fünf Jahre. Die Studie konzentriert sich auf den US-Markt und zeigt, dass 15 % der neuen iPhone-Besitzer zuvor ein Android-Gerät benutzt haben. Dies entspricht einem Anstieg von 4 % im Vergleich zum Vorjahr und 5 % im Vergleich zu den Daten aus den Jahren 2020 und 2021.

Mehr Android-Nutzer wechseln zum iPhone

Die Ergebnisse von CIRP stellen einen positiven Trend für Apple dar und zeigen, dass das Unternehmen in der Lage ist, Nutzer von konkurrierenden Plattformen abzuwerben. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Angebote und Funktionen von Apple bei einer wachsenden Zahl von Android-Nutzern Anklang finden und sie zum Umstieg auf das iPhone bewegen.

Der Bericht hebt auch hervor, dass 2 % der neuen iPhone-Käufer von einfachen Mobiltelefonen oder „anderen“ Plattformen abgewandert sind oder zum ersten Mal ein iPhone besitzen. Die Mehrheit von 83 % gab jedoch an, dass sie bereits zuvor ein iPhone besessen hatten. Diese Daten zeigen ein hohes Maß an Kundentreue innerhalb des iPhone-Ökosystems.

Das letzte Mal, dass CIRP einen ähnlichen Prozentsatz an Android-Umsteigern unter den neuen iPhone-Käufern verzeichnete, war im Jahr 2018. Der höchste Anteil an Umsteigern in den letzten neun Jahren wurde im Jahr 2016 beobachtet, als 21 % der neuen iPhone-Käufer ehemalige Android-Nutzer waren.

Der Chief Financial Officer von Apple, Luca Maestri, erwähnte während der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal des Unternehmens, dass Märkte mit einem geringeren iPhone-Marktanteil tendenziell eine höhere Anzahl von Umsteigern aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass der Trend zum Umstieg von Android-Nutzern auf das iPhone über den US-Markt hinausgeht und auch in anderen Regionen ein deutlicher Anstieg der Umstellung von Android auf das iPhone zu verzeichnen ist.