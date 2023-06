Was Samsung kann, kann natürlich auch Google und so versucht sich der Pixel-Smartphone-Hersteller ebenfalls an einer Werbekampagne, die das iPhone veräppeln will. Zugegebenermaßen sind die neuen Clips deutlich einfallsreicher als die fraglichen Geistesblitze von Samsung, was den gezeigten Vergleich jedoch nicht glaubhafter macht.

Kreative Werbestrategie

Im ersten Clip der fünfteiligen Serie stellt die Werbung mit dem Titel „Plateau“ ein iPhone vor, das seinen alten technischen Status beklagt. Es drückt seinen Neid über die modernen Funktionen des Pixel-Smartphones aus, wie 30-facher Zoom, Astrofotografie und KI. Der einsame Stolz des iPhone – seine blauen Sprechblasen (ein Bezug auf iMessage) – wird zu einer Quelle der Trauer, da das Smartphone seine Bedeutung im Laufe der Jahre infrage stellt. Der Spot endet damit, dass dem iPhone die Batterie ausgeht.

Andere Episoden der Werbeserie zeigen, wie das Pixel das iPhone in verschiedenen Szenarien übertrifft. Diese reichen von der Sternenbeobachtung bis zur Sicherheit im öffentlichen Wi-Fi. So beruhigt das Pixel in einem der Spots ein verunsichertes iPhone in Bezug auf die Sicherheit im öffentlichen WLAN, da es über ein integriertes VPN verfügt, welches im iPhone nicht vorhanden ist. In einem anderen Werbespot wird die Akkulaufzeit des iPhone beleuchtet und die Qi-basierte Ladefunktion des Pixel-Smartphones gezeigt. Ein letztes Video stellt Googles Falttechnologie vor und lässt das iPhone verwirrt zurück.

Ein Pixel im Glashaus

Googles „BestPhonesForever“ Kampagne beweist kreatives Denken. Sie nutzt Humor, um die Pixel-Smartphones als überlegene Alternative zu Apples iPhone darzustellen. In Teilen jedoch, scheint Google zu kreativ zu sein und an der Realität vorbeizuschießen. Trotz aller Komik übersehen die Pixel-Macher ihre eigenen Schwächen und rücken Funktionen ins Rampenlicht, die in der Praxis nicht immer glänzen. Im Gegenzug werden Apple Schwächen angedichtet, die unzutreffend sind.

