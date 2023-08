Visuelle Effekte spielen eine entscheidende Rolle dabei, Filme und Serien ohne großen Filmaufwand realistischer zu gestalten. Bei der Apple TV+ Erfolgsserie „Ted Lasso“ sind vor allem die Stadion-Menschenmengen, die in der Postproduktion zum Leben erweckt werden, eine Herausforderung. Auf einem kürzlich stattgefundenen Medien-Event gab das VFX-Team von „Ted Lasso“ Einblicke in die Erstellung glaubwürdiger Fußballstadion-Mengen und erlaubt damit einen interessanten Blick hinter die Kulissen.

Die VFX-Techniken hinter „Ted Lasso“

VFX steht für „Visual Effects“ und bezeichnet die digitale Erstellung oder Manipulation von Bildern außerhalb einer Live-Action-Aufnahme in Filmproduktionen. Bei der Erstellung der visuellen Effekte für „Ted Lasso“ stellten die Menschenmassen in den Stadien eine große Herausforderung dar. Bill Parker zeigt sich für die VFX-Techniken hinter „Ted Lasso“ verantwortlich und hielt am Sonntag auf der Veranstaltung „Visual Effects + Screen“ einen Vortrag, in dem er die Komplexität der Aufgabe beleuchtete.

Parker erläuterte, dass das Erstellen von Menschenmengen zwar eine übliche Aufgabe bei VFX-Projekten ist, „Ted Lasso“ sei jedoch aufgrund des Umfangs und der Menge der erforderlichen Aufnahmen anders. In verschiedenen Episoden wurde entweder ein leeres Stadion gezeigt oder Aufnahmen im echten Stadion mit zusätzlichen digitalen Zuschauern. Das VFX-Team musste eine „sehr zuverlässige Methode“ für den Wechsel von Techniken entwickeln, da in der dritten Staffel über tausend Aufnahmen verwendet wurden. Methoden wie das Erstellen von Tile Plates und Sprites sowie das Entwerfen einer computergenerierten Zuschauermenge wurden hierbei eingesetzt, um das Stadion konsequent mit digitalen Statisten zu füllen.

Der VFX Supervisor betonte auch den reaktiven Charakter von Fußballfans und merkte an, dass das Einfangen der Emotionen durch die Beteiligung aller ein wichtiger Teil der Arbeit war. Parker und sein Team gaben sich große Mühe, diese Emotionen passend zum Geschehen auf dem Spielfeld einzufangen. Diese intensive und innovative Arbeit an „Ted Lasso“ hat Parker eine Emmy-Nominierung für die Episode „Mom City“ eingebracht, eine Anerkennung, die die Kreativität und das Engagement unterstreicht, die bei modernen VFX-Projekten erforderlich sind.

