Vor wenigen Tagen wurde bereits bekannt, dass Apple einen eigenen Online Store in Vietnam eröffnen wird. Am heutigen Tag war es soweit und ab sofort können Kunden in Vietnam direkt im Apple Online Store einkaufen ein Services in Anspruch nehmen.

Apple Online Store in Vietnam startet

Apple hat seinen Apple Store Online nach Vietnam gebracht. Ab sofort können Kunden im ganzen Land direkt bei Apple einkaufen und einen außergewöhnlichen Service erhalten, der von Apple Teammitgliedern bereitgestellt wird.

„Der Kunde steht immer im Mittelpunkt unseres Handelns und wir freuen uns, den Apple Store online nach Vietnam zu bringen“, sagte Deirdre O’Brien, Apple Senior Vice President of Retail And People. „Mit der heutigen Erweiterung sind wir stolz darauf, unseren Kunden eine unglaubliche neue Möglichkeit zu bieten, unsere fantastischen Produkte und Dienstleistungen zu entdecken und zu kaufen, mit unseren sachkundigen Teammitgliedern in Kontakt zu treten und das Beste von Apple zu erleben.“

Apple bietet nicht nur die Möglichkeit, Produkte über den Apple Online Store zu kaufen, sondern auch verschiedene Services in Anspruch zu nehmen. Online-Experten unterstützen Kunden bei den Themen Apple Trade-In, sichere Datenübertragung beim Wechsel zu iOS, AppleCare+ und mehr.