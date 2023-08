Traditionell blicken wir kurz vor dem Wochenende und somit auch am heutigen Freitag auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Ab sofort steht die Dokumentation „Wanted: The Escape of Carlos Ghosn“ zur Ansicht bereit.

„Wanted: The Escape of Carlos Ghosn“ steht auf Apple TV+ bereit

Carlos Ghosn? Noch nie gehört? Ehrlicherweise ging es uns bei der Ankündigung der Dokumentation von Apple TV+ genau so. „Wanted: The Escape of Carlos Ghosn“ erzählt die die fesselnde Geschichte des zum Flüchtling gewordenen CEO Carlos Ghosn und seinen unerbittlichen Aufstieg an die Spitze der Karriereleiter, seine schockierende Verhaftung und seine unglaubliche Flucht, die die Welt verblüffte.

Die Serie bietet ausführlichen Zugang zu allen Hauptakteuren der Saga, darunter Mike Taylor, der ehemalige Green Beret, der Ghosns erschütternde Flucht inszenierte, und der Mann in der Mitte – Carlos Ghosn – der zum ersten Mal seine Seite dieser fortlaufenden, globalen Nachrichtengeschichte von Anfang bis Ende erzählt.

Inspiriert durch das gefeierte Buch „Boundless“ der Wall Street Journal-Reporter Nick Kostov und Sean McLain, enthält die Serie nie zuvor gesehene Interviews und Filmmaterial mit den wichtigsten Akteuren, die im Umfeld von Ghosn lebten, seinem Aufstieg zur Unternehmensmacht in Japan, seinen mehreren Verhaftungen und den Details seiner erschütternden Flucht in den Libanon. Als eine der schockierendsten internationalen Wirtschafts- und Rechtsgeschichten des Jahrzehnts bietet „Wanted: The Escape of Carlos Ghosn“ den Zuschauern einen beispiellosen Zugang zu den Schlüsselfiguren der Saga, zu den Ereignissen, während sie sich abspielten, und zu einer Vorhersage, was als nächstes kommt.

Solltet euch die Beschreibung der Doku noch nicht ausreichen, um euch einen Einblick zu verschaffen, so werft einen Blick auf den offiziellen Trailer. Diesen haben wir euch hier im Artikel eingebunden.