Dreame hat vor wenigen Augenblicken den neuen DreamBot L20 Ultra angekündigt. Mit diesem erweitert der Hersteller sein Portfolio an Saug- und Wischrobotern mit einem neuen Flaggschiff-Modell.

Dreame DreamBot L20 Ultra ist da

Im Rahmen der IFA 2023 hat Dreame – ein Technologieunternehmen im Bereich Smart Home und Haushaltsgeräte, sein neues Flagschiff-Modell, den innovativen Saug- und Wischroboter L20 Ultra vorgestellt.

Besonders stolz ist Dreame beim DreamBot L20 Ultra auf die branchenweit erste KI-gesteuerte MopExtend-Technologie. So sollen Ecken und Kanten deutlich gründlicher getestet werden. Dank mehrerer Positionssensoren erkennt die MopExtend-Technologie automatisch und sehr präzise Ecken und Kanten. Kaum erkannt, werden die Wischtücher so nah wie möglich an Wand oder Fußleisten geführt. Die Algorithmen der MopExtend-Technologie helfen dem L20 Ultra, selbst in komplexen Wohnumgebungen hervorragende Ergebnisse bei der Reinigung von Ecken und Kanten zu erzielen.

Ausgestattet mit zwei Hochgeschwindigkeits-Rotationsmopps im Duo-Scrub – Wischsystem, ist der L20 Ultra auf die Beseitigung von hartnäckigen Flecken und eingefahrenem Schmutz ausgelegt. Darüber hinaus verfügt der L20 Ultra über eine integrierte Schmutzerkennungstechnologie, die anhand von Daten aus früheren Reinigungszyklen erkennt, ob die Räume zusätzlich gereinigt werden müssen. So kann der L20 Ultra beispielsweise auf temporäre Veränderungen und die damit verbundenen Auswirkungen reagieren, wie z. B. Haustierfell, Pollen oder zusätzlichen Schmutz, der in die Wohnung gebracht wird.

Verbesserte Basisstation

Mit der neuen, verbesserten automatisierten Basisstation kann der L20 Ultra den Verbrauchern ein noch selbständigeres Reinigungserlebnis bieten als die Vorgängermodelle. Mit der DualBoost 2.0-Technologie und einem 3,2-Liter-Staubbeutel kann die automatische Basisstation den Staub bis zu 75 Tage lang speichern, ohne dass Nutzer den Staub manuell herausnehmen müssen. Und der L20 Ultra kann den Mopp selbst reinigen und trocknen. Wenn die Mopps schmutzig sind, werden sie in der automatischen Basisstation mit einem 4,5-Liter-Wassertank gewaschen. Nach Abschluss der Selbstreinigung werden die Mopps mit Heißluft bei 45 Grad bis zu 2 Stunden leise und effektiv getrocknet, um Schimmelbildung und schlechten Gerüchen vorzubeugen.

Darüberhinaus hat er DreamBot L20 Ultra noch viel mehr zu bieten. Die Highlights haben wir euch aufgelistet:

MopExtend Technologie: Für sauberes Reinigen von Rändern und Kanten fährt der DreamBot seine Mopps automatisch aus.

Technologie: Für sauberes Reinigen von Rändern und Kanten fährt der DreamBot seine Mopps automatisch aus. Noch mehr „Mopp-Moves“: Bessere Teppichreinigung durch das automatische Entfernen der Mopps oder das Anheben der Mopps um rekordverdächtige 10,5 mm.

Vollautomatische Basisstation: Bis zu 75 Tagen muss kein Staub entfernt werden, automatische und sparsame Zugabe der Reinigungslösung, große Tanks etc.

Automatisches Erkennen von bis zu 55 Arten von Hindernissen im Raum durch Pathfinder Smart Navigation mittels künstlicher Intelligenz & 3D-Lichterkennung…

Saugkraft von 7.000 Pa

uvm.

Preis & Verfügbarkeit

Der Dreame DreamBot L20 Ultra ist ab dem 01. September 2023 über die offiziellen Stores von Dreame auf Amazon sowie über den gängigen Elektro-Fachhandel zu einem Preis ab 1199 Euro erhältlich sein. Darüberhinaus wird der L20 Ultra Complete für 1299 Euro erhältlich sein, ein Set bestehend aus dem L20 Ultra mit zusätzlichen Reinigungslösungen und abnehmbaren Mop-Pads sowie weiteren Ergänzungen und Werkzeugen, die für bis zu einem Jahr ausreichen.

Tipp: Zur Einführung erhaltet ihr vom 01. bis 14. September beim Kauf eines L20 Ultra im Einzelhandel einen Dreame Hair Glory Haartrockner gratis dazu.

