Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die siebte Beta zu macOS Sonoma veröffentlicht. Nachdem zunächst keine Neuerungen bekannt wurden, zeigt sich nun, dass Apple 100 neue Video-Wallpaper und Screensaver implementiert hat.

macOS Sonoma: Beta 7 hält über 100 neue Video-Wallpaper und Screensaver bereit

Als Apple im Juni dieses Jahres einen ersten Ausblick auf macOS Sonoma gab, gaben die Verantwortlichen zu verstehen, dass das kommenden Mac-Betriebssystem neue Video-Wallpaper und Screensaver erhalten wird. Der ein oder andere Entwickler und Anwender wird sich während der Beta-Phase möglicherweise schon gefragt haben, wann diese implementiert werden. Die Antwort gibt es nun mit der Beta 7, zumindest hat Apple nun die Anzahl der Video-Wallpaper und Screensaver deutlich erweitert.

Mit macOS Sonoma führt Apple einen neuen Sperrbildschirm auf dem Mac ein, der dem iPad-Sperrbildschirm sehr ähnlich sieht. Allerdings kann der der Sperrbildschirm auf dem Mac animierte Hintergrundbilder anzeigen. Nun hat Apple die Möglichkeit freigeschaltet, dass ihr zwischen über 100 neuen Video-Wallpaper und Screensaver auswählen könnt.

Das Ganze erinnert an die Screensaver auf Apple TV und wird in verschiedene Kategorien, z.B. Unterwasser, Erde, Landschaft, Stadtlandschaft etc. unterteilt. Aufgrund der hohen Datenmenge stehen nicht alle Video-Wallpaper und Screensaver direkt auf eurem Mac bereits, sondern müssen manuell bzw. können in gewissen Intervallen heruntergeladen werden.