Apple hat das Veröffentlichungsdatum für iOS 17 und iPadOS 17 auf den 18. September festgelegt. macOS Sonoma wird kurz darauf am 26. September folgen. Was uns erwartet, lässt uns das Unternehmen nun in drei ausführlichen Listen wissen, die alle neuen Funktionen beinhalten, dazu gehören neue Modi, mehr interaktive Widgets, Standby und vieles mehr.

Das ist neu in iOS 17, iPadOS 17 und macOS Sonoma

Kurz vor der Veröffentlichung der neuen Updates widmet sich Apple erneut dem Funktionsumfang der neuen Betriebssysteme. Während bisher immer die Highlights einzeln hervorgehoben wurden, erhalten wir jetzt einen kompletten Satz der neuen Funktionen. Für diejenigen, die alle Neuerungen kennenlernen möchten, stellt Apple diese Informationen für iOS 17, iPadOS 17 und macOS Sonoma als PDF auf seiner Webseite bereit.

iOS 17: neue Funktionen für den Alltag

iOS 17 kommt mit neuen Features, die den Alltag der Nutzer bereichern sollen. Diese Neuerungen beinhalten verbesserte Kommunikationsmöglichkeiten und neue Wege, Inhalte zu teilen. Darüber hinaus gibt es in iOS 17 die neue Tagebuch-App, mit der Nutzer einfach ihre Dankbarkeit für schöne Momente in Worte fassen können, und Standby, eine neue Art, Infos auf einen Blick anzuzeigen, wenn das iPhone gerade lädt.

iPadOS 17: Vielseitigkeit und Personalisierung

iPadOS 17 erweitert die Möglichkeiten des iPad. Mit neuen Personalisierungsfunktionen und einem informativen Sperrbildschirm will Apple das iPad vielseitiger als je zuvor gestalten. Zudem schafft die Health-App mit iPadOS 17 den Sprung auf das iPad.

macOS Sonoma: mehr Leistung, mehr Personalisierung

macOS Sonoma verspricht ein verbessertes Nutzererlebnis auf dem Mac. Das Update erhöht die Leistung und ermöglicht es den Nutzern, in Videoanrufen präsenter zu sein. Es bietet auch neue Möglichkeiten, auf Informationen zuzugreifen und die Leistung beim Spielen zu steigern. Außerdem wird es mehr Möglichkeiten zur Personalisierung des Mac geben.

Zu den gemeinsamen Funktionen der Betriebssysteme gehören Safari-Profile, Gesten für Videokonferenzen und ein neuer Sperrmodus für das private Surfen.