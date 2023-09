In der vergangenen Woche hat Apple nicht nur neue iPhone 15 Modelle sowie die Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2 angekündigt, sondern auch die neuen AirPods Pro 2 mit MagSafe Case (USB-C) vorgestellt. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass Apple den AirPods Pro 2 lediglich ein Ladecase mit USB-C verpasst hat. Dies ist allerdings nicht der Fall, vielmehr stecken noch weitere Neuerungen in den überarbeiteten AirPods Pro 2 (hier im Apple Online Store).

AirPods Pro 2 (USB-C): Reviews sind da

Im Anschluss an die „Wonderlust“-Keynote“ hat Apple verschiedenen Medienvertretern, Influencern, YouTubern etc. Testgeräte der Produktneuheiten mit an die Hand gegeben. In dieser Woche dürfte an jedem Tag ein anderes Embargo auslaufen. Den Anfang machen am heutigen Tag die neuen AirPods Pro 2 (USB-C). Wir haben euch ein paar der ersten Reviews zusammengetragen. Dabei gilt zu berücksichtigen, dass die Rückmeldungen auch iOS 17 Features beinhaltet, die auch die bisherigen AirPods Pro 2 erhalten.

Die Unterschiede der AirPods Pro 2 und AirPods Pro 2 (USB-C) liegen im wesentlichen im neuen Ladecase mit USB-C, in der verbesserten IP54 Klassifizierung sowie im Lossless Audio im Zusammenspiel mit Apple Vision Pro. Die AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Ladecase (USB‑C) werden Lossless Audio mit extrem niedriger Latenz ermöglichen und so die perfekte komplett kabellose Audiolösung im Zusammenspiel mit Apple Vision Pro bieten. Der H2 Chip in den neuesten AirPods Pro und in Apple Vision Pro ermöglicht zusammen mit einem bahnbrechenden kabellosen Audioprotokoll beeindruckendes 20 Bit/48 kHz Lossless Audio mit einer enormen Verringerung der Audiolatenz.

TechCrunch

Tatsächlich bestätigen die neuen AirPods Pro mit Verspätung etwas, was wir schon seit einiger Zeit vermutet haben: Spatial Audio bereitete den Weg für Spatial Computing. Die Bestätigung erfolgt in Form des H2-Chips. Neben seinem Auftritt in den AirPods Pro ist der Chip auch in Vision Pro zu finden – ein Aspekt des Headsets, den das Unternehmen bisher nicht preisgegeben hat. In der Praxis bedeutet das, dass das Headset effektiv für die Kopfhörer von Apple gebaut ist. Wie ist das für das Ökosystemspiel? Wenn die beiden gekoppelt sind, erhalten Sie verlustfreies 20-Bit-48-kHz-Audio mit extrem geringer Latenz. Wenn man bedenkt, wie räumliches Audio über Kopfhörer dem Zuhörer ein Gefühl für den Standort vermittelt, ist es leicht zu erkennen, wie die beiden letztendlich gut zusammenpassen werden. Natürlich müssen wir dieses spezielle Erlebnis für einen anderen Tag aufheben, der näher an der Einführung von Vision Pro liegt, nehme ich an.

The Verge

Adaptive Audio soll ein Modus sein, der aktive Geräuschunterdrückung und Transparenz verbindet, laute Ablenkungen bei Bedarf unterdrückt und gleichzeitig dabei hilft, in Ihrer Umgebung präsent zu bleiben. Nach meiner bisherigen Erfahrung dämpft diese Funktion meine Umgebung selten im gleichen Maße wie der vollständige Geräuschunterdrückungsmodus (ich würde sie nicht im Flugzeug verwenden), aber sie reduziert Außengeräusche so weit, dass sie meine Musik nicht beeinträchtigen – selbst bei geringere Volumina. Meiner Meinung nach handelt es sich bisher im Grunde um eine noch intelligentere Version der adaptiven Transparenz, die Apple letztes Jahr mit den AirPods Pro eingeführt hat. […] Insgesamt ist das neue AirPods Pro-Update ein weiteres Beispiel dafür, dass Apple sein Ökosystem optimal nutzt. Ich vermute, dass wir einige dieser Funktionen in zukünftigen Versionen der regulären AirPods und den nächsten AirPods Max-Kopfhörern sehen werden – vermutlich immer dann, wenn jeder von ihnen auf USB-C umsteigt.

Video-Reviews

