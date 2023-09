Die HomeKit-Steckdose ist aktuell um 30 Prozent im Preis reduziert. Dies führt dazu, dass ihr euch die smarte Steckdose im 2er Pack für nur je 12,95 Euro sichern könnt. Der Weg führ über die Amazon Produktseite, auf der ihr einen 30 Prozent Rabatt-Coupon aktivieren müsst.

HomeKit-Steckdose nur je 12,95 Euro im 2er Pack

In der Vergangenheit haben wir bereits das ein oder anderen mal die Meross Smart Home Steckdose mit Verbrauchsmessung thematisiert. Diese unterstützt nicht nur Apple HomeKit, sondern auch Amazon Alexa sowie Google Home.

Ihr könnt die Steckdose wahlweise per App oder Sprachsteuerung steuern. Neben dem Ein- / Ausschalten von Geräten könnt ihr die Steckdose auch in Szenen, Regeln und Automationen einbinden. Die Meross App kann den durchschnittlichen, maximalen und gesamten Stromverbrauch nach Tag, Woche, Monat oder Jahr anzeigen. So habt ihr den Überblick, wieviel Strom ein bestimmtes Produkt verbraucht hat.

Auf Amazon ist die Meross HomeKit Steckdose im 2er Bundle zum Preis von 36,99 Euro gelistet. Allerdings findet ihr dort einen 30 Prozent Rabatt-Coupon, den ihr aktivieren könnt. So reduziert sich der Gesamtpreis des 2er Sets auf 25,89 Euro. Der Einzelpreis pro Steckdose beträgt 12,95 Euro. Bei dem Preis kann man für eine HomeKit-Steckdose nicht wirklich etwas falsch machen.

Ebenfalls 30 Prozent Rabatt erhaltet ihr aktuell auf das HomeKit-Heizkörperthermostat sowie die HomeKit-Rauchmelder (3er Set).

Darüberhinaus hat Meross eine neue Kombination aus Steckdose und Thermostat (HomeKit) vorgestellt. Diese kostet 54,99 Euro und lässt sich aktuell mit 15 Prozent Rabatt bei Amazon bestellen.