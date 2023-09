In einem kürzlich geführten Gespräch mit John Dickerson auf CBS Sunday Morning ging Tim Cook auf Themen ein, die von Apples Umweltzielen über den Umgang mit X (ehemals Twitter) bis hin zu Investitionen in Texas reichen. Der Apple-CEO erläuterte die Position und das Engagement des Unternehmens in verschiedenen Bereichen und vermittelte ein klares Verständnis des Ethos und der zukünftigen Ausrichtung der Marke. Auf Nachfrage widmete sich Cook auch dem Veröffentlichungszeitplan des Apple Vision Pro Headsets.

Apple und X

Als der Social-Media-Dienst X noch vor einigen Monaten mit diversen kontroversen Aktionen in der Kritik stand, pausierten viele große Unternehmen die Werbeaktivitäten auf dem Dienst. Die Entscheidung von Apple, mittlerweile wieder auf X zu werben, war umstritten. Einflussreiche Stimmen wie John Gruber haben diese Entscheidung in Frage gestellt, insbesondere angesichts der jüngsten Anschuldigungen der ADL gegen Elon Musk bezüglich einer „antisemitischen Kampagne“ auf der Plattform.

Darauf angesprochen, erklärte Cook: „Twitter ist ein wichtiges Gut. Ich mag das Konzept, dass es für den Diskurs da ist und als Marktplatz dient“. Er betonte jedoch, dass Antisemitismus „abscheulich“ sei und nirgendwo Platz habe. Die Entscheidung, auf der Plattform zu werben, wird von Apple kontinuierlich geprüft.

Geschäft und Politik in Texas miteinander vereinbaren

Vor dem Hintergrund der Expansion von Apple in Texas fragte Dickerson Cook nach seiner Sicht der Dinge in einem Bundesstaat mit Anti-Abtreibungs-, Anti-Trans- und Anti-Homosexuellen-Gesetzen. Cook betonte Apples Engagement für Gleichberechtigung sowie Respekt und erklärte:

„Es wird immer Fälle geben, John, in denen wir entweder verkaufen oder an einem Ort tätig sind, an dem wir eine andere Meinung haben. Aber ich sage dir von Herzen, dass wir daran glauben, jeden mit Würde und Respekt zu behandeln. Und genau so treten wir als Unternehmen auf. Wir glauben daran, ein Teil der Gemeinschaft zu sein und versuchen, uns für Veränderungen einzusetzen, anstatt den Graben hochzuziehen und zu verschwinden.“

Apples klimaneutrale Vision

Im Zuge der Präsentation des iPhone 15 und der neuen Apple Watch Modelle hatte Apple das Engagement des Unternehmens hervorgehoben, bis 2030 vollständig CO2-neutral zu werden. Cook betonte, wie wichtig es ist, wirtschaftlich tragfähige Umweltentscheidungen zu treffen. Dabei konzentriert sich Apple unter anderem darauf, dass Geräte mit erneuerbarer Energie betrieben werden. „Es geht darum, für jedes Watt, das unsere Kunden für die Stromversorgung unserer Geräte verbrauchen, ein Watt in das System einzuspeisen“, so Cook weiter.

Apple Vision Pro

Dickerson erkundigte sich bei Cook auch nach dem Zeitplan für die Veröffentlichung des Vision Pro Headsets und sprach ihn auf Berichte an, wonach es bei der Herstellung des Headsets zu Verzögerungen kommt. Cook sagte mit Nachdruck, dass Vision Pro im Zeitplan liegt und wiederholte damit seine Aussage vom iPhone 15 „Vorfreu dich“-Event.

Cook sagte weiterführend, dass die Herausforderungen, denen sich Apple bei der Entwicklung des Headsets gegenübersah, „komplexer“ seien als bei der Herstellung eines Geräts wie dem iPhone, sodass es „mehr Innovation erfordert, nicht nur bei der Entwicklung, sondern auch bei der Herstellung“. Er fügte hinzu, dass er bereits die gesamte dritte Staffel von Ted Lasso über das kommende Gerät gesehen hat.