Während wir noch bis Freitag warten müssen, bis die Apple Watch Series 9 und Ultra 2 erscheinen, liegen bereits jetzt die ersten Testberichte vor. Zu den besten Neuerungen gehören der S9-Chip, hellere Displays und die Doppeltipp-Geste, dank der Nutzer ihre Apple Watch mit einem Fingertipp steuern können.

Die Apple Watch Series 9 und Ultra 2

Apple ist es auch dieses Jahr wieder gelungen, die wahrscheinlich besten Smartwatches auf den Markt zu bringen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es bei der Apple Watch Series 9 und der Ultra 2 größtenteils um den neuen S9-Chip geht. Der neue Apple Silicon Chip hat 60 % mehr Transistoren und ist 30 % schneller als der S8. Mit an Bord ist auch eine neue 4-Core Neural Engine, die Aufgaben mit maschinellem Lernen im Vergleich zum Vorgänger bis zu doppelt so schnell verarbeiten kann. Der S9 ermöglicht die Siri-Verarbeitung auf dem Gerät für einige Befehle. Zudem sollen Gesundheitsabfragen später im Jahr unterstützt werden.

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular, 49 mm Titangehäuse, Alpine Loop Blau – Large

CO₂ NEUTRAL – Die Apple Watch Ultra 2 mit dem neuesten Alpine Loop oder dem neuesten Trail Loop...

Ein Highlight der neuen Funktionen ist die Doppeltipp-Geste. Sie ermöglicht es dem Nutzer, die Uhr mit nur einer Hand zu bedienen, ohne den Bildschirm zu berühren. Durch zweimaliges Antippen von Zeigefinger und Daumen können Nutzer zahlreiche Aktionen auf der Apple Watch Series 9 und Ultra 2 ausführen. Ob Musik pausieren, einen Timer stoppen oder sogar die Ansicht in Apps wechseln. Die präzise Erkennung der Doppeltipp-Geste geschieht, indem der Beschleunigungsmesser und der Blutsauerstoffsensor auf winzige Veränderungen der Bewegung und des Blutflusses achten.

Apple Watch Series 9 GPS, 41 mm Aluminiumgehäuse Rosé, Sport Loop Hellrosa

CO₂ NEUTRAL – Die Apple Watch Series 9 mit dem neuesten Sport Loop ist CO₂ neutral

Der energieeffiziente S9 und die fortschrittliche Display-Architektur erhöhen die maximale Helligkeit der Apple Watch Series 9 auf bis zu 2.000 Nits – doppelt so viel wie beim Display der Series 8. Die neue fortschrittliche Display-Architektur bringt die maximale Helligkeit der Apple Watch Ultra 2 sogar auf bis zu 3.000 Nits. Das macht es in beiden Fällen noch leichter, Text in hellem Sonnenlicht zu lesen. Für dunkle Räume oder frühe Morgenstunden lässt sich das Display außerdem auf nur ein Nit reduzieren, sodass Menschen in der Umgebung nicht gestört werden.

Die Apple Watch Series 9 und Ultra 2 können u. a. über den Apple Online Store und bei Amazon vorbestellt werden.

Die Testberichte

Das Fazit vom Stern liest sich wie folgt

In der Gesamtbetrachtung sind die neuen Apple Watches eigentlich ein eher kleines Upgrade. Dafür haben alle Neuerungen einen direkten Einfluss: Die Uhren sind tagsüber besser ablesbar, die Doppeltipp-Geste wird quasi im Handumdrehen zur Routine. Auch die schnellere Siri ist sofort zu bemerken. Und auch die neuen Preise sind natürlich sehr attraktiv. Ein Must-Have sind die neuen Uhren aber nicht. Kaum jemand dürfte wegen der Fingergeste plötzlich eine neue Uhr kaufen wollen. Plant man ohnehin eine neue Apple Watch zu kaufen, sind die Neuerungen den Aufpreis zu den älteren Modellen aber durchaus wert. Wer darauf verzichten kann, ist aber auch mit den Modellen aus dem Vorjahr weiter gut bedient.

T-Online schreibt

In diesem Jahr ist der Rat hinsichtlich der Watches recht klar: Wer ohnehin darüber nachgedacht hat, sein vier oder fünf Jahre altes Apple-Watch-Modell durch ein neues zu ersetzen, bekommt mit der Apple Watch Series 9 (ab 449 Euro) und der Apple Watch Ultra 2 (899 Euro) jeweils eine ausgezeichnete Smartwatch, für Apple-Anwender wohl die beiden besten Smartwatches auf dem Markt. Dass die Apple Watch Ultra 2 sogar um 100 Euro günstiger geworden ist, dürfte viele freuen, die bislang mit dem Kauf gewartet haben.

Gleichzeitig geben die Kollegen allerdings zu bedenken, dass es für Series 8 oder Series 7 bzw. Ultra-Besitzer kaum zwingende Gründe zum Upgrade gibt. Hier lohnt es sich ggfs. noch ein paar auf die 2024er Modell zu warten.

Kif Leswing von CNBC bemerkte die verbesserte Reaktionsfähigkeit von Siri dank des S9-Upgrades:

„Mir ist vor allem aufgefallen, dass sich Siri auf dem Gerät viel schneller anfühlt. In der Vergangenheit habe ich es vermieden, meine Apple Watch als Siri-Schnittstelle zu verwenden, weil ich festgestellt habe, dass Befehle bei einer schwachen Wi-Fi-Verbindung zu lange dauern können. Für einfache Aufgaben wie das Einstellen eines Küchentimers oder schnelle Fragen wie das Herausfinden, wann ein bestimmtes Spiel im Fernsehen läuft, habe ich jetzt meine Apple Watch dem HomePod oder meinem Smartphone vorgezogen.“

Patrick O’Rourke von MobileSyrup über den S9-Chip:

„Als Nächstes ist da der neue S9-Chip. Wenn man bedenkt, dass Apple den S8-Chip seit der Series 6 beibehalten hat, ist die Smartwatch längst überfällig für einen Prozessor-Sprung. Allerdings hatte ich mit dem S8 keine Probleme mit Verlangsamungen, und obwohl der S9 deutlich leistungsstärker ist, habe ich im Alltag keinen großen Leistungsschub bemerkt. Auf der anderen Seite sagt Apple, dass der S9-Chip die Siri-Verarbeitung auf dem Gerät der Series 9 antreibt, sodass die Smartwatch schnell auf Anfragen wie das Starten eines Trainings oder das Einstellen eines Timers reagieren kann.“

Während in fast allen Testberichten sowohl die Apple Watch Series 9 als auch die Ultra 2 für die höhere Helligkeit und die damit verbundene Lesbarkeit auf dem Display gelobt werden, findet Lexy Savvides von CNET einen weiteren Vorteil. So heben die 3.000 Nits Spitzenhelligkeit der Apple Watch Ultra 2 die Taschenlampenfunktion auf ein neues Level:

„Aber es ist die Taschenlampe, die einen größeren Schub bekommt. Sie ist in der Lage, einen kleinen dunklen Raum zu beleuchten, Ihnen den Weg zu leuchten, wenn Sie Ihre Schlüssel fallen lassen, und sogar ein gespenstisches Licht zu erzeugen, wenn Sie Ihren Kindern eine Gutenachtgeschichte vorlesen. Ich habe die Apple Watch Ultra 2 mit in eine Höhle genommen und sie hat die Felswand viel besser ausgeleuchtet als die erste Ultra, als ich die beiden verglichen habe.“

Nicole Nguyen vom Wall Street Journal gefällt die neue Doppeltipp-Funktion, die sie in einer Vorabversion testen konnte. Bei der Gelegenheit vergleicht sie Doppeltippen mit einer ähnlichen Funktion auf bestehenden Apple Watch Modellen:

„Doppeltippen wird in einem Update kommen, das nächsten Monat eingeführt wird. Es ist nützlich für die einhändige Bedienung, während man sich an einer U-Bahn-Stange oder einer Tasse Kaffee festhält. Es funktioniert auch, wenn Sie Handschuhe tragen. Eine ähnliche Funktion namens AssistiveTouch ist für die Modelle der Series 3 und neuer verfügbar [Anm. laut Apple erst ab der Series 4]. In meinen Tests war AssistiveTouch nicht immer so reaktionsschnell wie das Doppeltippen auf der Series 9, aber wenn Sie bereits eine Apple Watch haben, lohnt es sich, diese Funktion zu aktivieren.“

Apple Watch Series 9 GPS + Cellular, 41 mm Aluminiumgehäuse Silber, Sport Loop Winterblau

CO₂ NEUTRAL – Die Apple Watch Series 9 mit dem neuesten Sport Loop ist CO₂ neutral

Victoria Song von The Verge kommt in ihrem Testbericht der Apple Watch Series 9 und Ultra 2 zu dem Schluss:

„Wenn Sie eine Series 7 oder eine neuere Version haben, brauchen Sie das Update nicht wirklich. Für Besitzer einer Series 5 oder früher könnte es sich lohnen, da sie ein größeres Display, mehrere neue Sensoren und eine schnellere Verarbeitung erhalten. Die Besitzer der Series 6 sind diejenigen, die meiner Meinung nach am unentschlossensten sein dürften – und diesen Leuten rate ich vor allem zu einem Upgrade, wenn die Akkulaufzeit nicht mehr ausreicht. Für Leute mit einer Ultra, ernsthaft. Beruhigen Sie sich. Sie bekommen das Modular Ultra Watchface mit watchOS 10, und 3.000 Nits vs. 2.000 Nits machen keinen großen Unterschied.“

Einen weiteren deutschen Testbericht findet ihr bei Spiegel Online, allerdings hinter der Bezahlschranke.

Video-Reviews

