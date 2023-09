Kurz vor dem Verkaufsstart des iPhone 15 und iPhone 15 Pro an diesem Freitag werden nach wie vor weitere Informationen zu den neuen Geräten bekannt. Nachdem wir euch kürzlich darüber unterrichtet haben, dass ihr die Akku-Kapazität der neuen Modelle optional auf 80 Prozent beschränken könnt, gibt es nun eine weitere Information zu den Akkus.

Seitdem das Presseembargo rund um die iPhone 15 Familie gefallen ist, werden nach und nach weitere (kleinere) Informationen zu den n neuen Modellen bekannt. So bestätigt sich nun, dass Apple die Zyklenanzahl des Akkus bei den neuen Modellen direkt in den Einstellungen anzeigt.

Can confirm iPhone 15s now show battery cycle count in Settings > General > About pic.twitter.com/G0bOsYYCx4

Das Ganze findet ihr unter Einstellungen -> Allgemein -> Info. In diesem Menü führt Apple allerdings nicht nur die Anzahl der Zyklen auf, sondern informiert auch darüber, wann der Akku hergestellt wurde und erstmals zum Einsatz kam.

Apple beschreibt einen Ladezyklus auf seiner Webseite wie folgt

Lade deine Lithium-Ionen-Batterie, wann immer du möchtest. Du musst sie nicht zu 100 % entladen, bevor du sie wieder auflädst. Lithium-Ionen-Batterien von Apple arbeiten in Ladezyklen. Ein Ladezyklus ist abgeschlossen, wenn eine Menge verbraucht (entladen) wurde, die 100 % der Batterie­kapazität entspricht, wobei sie aber nicht vom selben Ladevorgang stammen muss. Beispielsweise könntest du an einem Tag 75 % der Batterie­kapazität verbrauchen und sie über Nacht wieder vollständig aufladen. Wenn du am nächsten Tag 25 % verbrauchst, dann wurden insgesamt 100 % entladen und die beiden Tage ergeben zusammen einen Lade­zyklus. Es kann mehrere Tage dauern, bis ein Ladezyklus abgeschlossen ist. Die Kapazität jeder Batterie verringert sich nach einer gewissen Anzahl an Aufladungen. Mit Lithium-Ionen-Batterien verringert sich die Kapazität minimal mit jedem abgeschlossenen Ladezyklus. Lithium-Ionen-Batterien von Apple sind so entwickelt, dass sie mindestens 80 % der Original­kapazität für eine hohe Anzahl an Ladezyklen behalten, die abhängig vom Produkt variieren.