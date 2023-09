Drei Tage bevor iPhone 15 und iPhone 15 Pro an diesem Freitag ihren offiziellen Verkaufsstart feiern, fiel am gestrigen Dienstag das Presseembargo. Auf diesem Weg erreichen uns nun weitere Informationen zu den neuen Modellen, die bislang nicht thematisiert wurden. So wird unter anderem bekannt, dass Apple die Batteriegesundheit der neuen Modellen im Auge hat und eine neue Option einführt, dass ihr die Akkukapazität auf 80 Prozent beschränken könnt.

iPhone 15: neue Option hat Batteriegesundheit im Auge

Alle vier neuen iPhone 15 Modelle verfügen eine neue Option in den Batterie-Einstellungen, die dafür sorgt, dass die Geräte nur bis maximal 80 Prozent aufgeladen werden. Die neue neue Option findet ihr unter iPhone -> Einstellungen -> Bettarie -> Batteriezustand & Ladevorgang -> Optimiertes Laden.

Dort stehen euch drei Optionen zur Auswahl

Optimiertes Laden der Batterie

80 Prozent Beschränkung

Aus

Habt ihr „Optimiertes Laden der Batterie“ aktiviert (diese Option gibt es bereits seit einigen Jahren für alle Modelle), lernt das iPhone, wann ihr es üblicherweise aufladet. So kann es bei einer Ladung von 80 Prozent mit dem Fertigladen warten, bis ihr es wieder benötigt. Beispiel gefällig? Wenn ihr euer iPhone für gewöhnlich über Nacht aufladet und regelmüßig um 07:00 Uhr aufsteht, so lädt das iPhone zunächst bis 80 Prozent und erst kurz vor dem Aufstehen, wird dann auf 100 Prozent geladen.

Die neue Option „80 Prozent“ führt dazu, dass euer iPhone generell nur bis zu 80 Prozent aufgeladen wird. Dies soll schlicht und einfach die Batteriegesundheit über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten, indem der Zeitraum der vollständigen Batterieladung reduziert wird. Vor wenigen Tagen gab es bereits Gerüchte zum neuen 80 Prozent Limit. Nun gibt es auch die Bestätigung, dass die neuen iPhone 15 Modelle tatsächlich über diese Option verfügen.