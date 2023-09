Apple hat die „Vorfreu dich.“-Keynote in der vergangenen Woche genutzt, um verschiedene Neuheiten anzukündigen. Unter anderem präsentierte der Hersteller das neue iPhone 15 und iPhone 15 Pro. Im Anschluss an das Event hat Apple ausgewählten Journalisten, YouTubern und Influencern ein Testgerät mit an die Hand gegeben. Nachdem am Montag das Embargo für die AirPods Pro 2 (USB-C) auslief, ist soeben das Embargo für das iPhone 15 und iPhone 15 Pro gefallen.

iPhone 15 (Pro) Reviews sind da

T-Online

Im Test mit dem 3DMark-Test Solar Bay, der auch gezielt die Raytracing-Fähigkeiten des iPhones ansprechen kann, erzielte das iPhone 15 Pro rund 33 Prozent mehr Leistung als das iPhone 14 Pro – das ist beachtlich. Aus diesem Grund hat Apple insbesondere das iPhone 15 Pro als perfekte Spielekonsole angepriesen. Große Titel wie Resident Evil: Village, Assassin’s Creed Mirage oder The Division sollen bald mit vollem Spielumfang auch für iPhones erscheinen. […] Allerdings erwies sich beim Test im Alltag die fünffache Vergrößerung als eine sehr praktische Ergänzung zum Einfach- und Zweifach-Zoom – sie ist auch deutlich sinnvoller als das Dreifach-Zoomobjektiv, das im iPhone 15 Pro eingesetzt wird.

Stern

Mit den neuen iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max wertet Apple seine Spitzen-iPhones noch einmal deutlich auf. Der neue Look wirkt enorm edel, durch den Titanrahmen sind die Geräte noch einmal leichter geworden. Trotzdem strotzen sie vor starker Technik. Der A17 Pro bietet Leistung satt, macht das iPhone sogar plötzlich zur Spielkonsole. Die überarbeite Kamera kann mit tollen neuen Features wie dem automatischen Porträtmodus und Qualitativ noch hochwertigeren Videos überzeugen. Zusammen mit den neuen Preisen sind iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max damit die attraktivsten Pro-Modelle der letzten Jahre.

TechCrunch

Und wir haben noch nicht einmal angefangen, über das 120-mm-Tetraprismen-fähige 5-fach-Teleobjektiv zu sprechen. Dieses Ding ist in jeder Hinsicht ein unglaublicher Meilenstein. Sie funktioniert nicht nur, sie ist wahrscheinlich die beste Kamera, die Apple je hergestellt hat.

CNBC

Apple gibt an, dass das 6 Zoll iPhone 15 Pro 187 Gramm oder 9 Prozent leichter ist als das Vorjahresmodell. Das iPhone 15 Pro Max wiegt mit einem größeren 6,7-Zoll-Bildschirm 8 Prozent weniger. Aber in der Praxis fühlt es sich wie eine noch größere Reduzierung an. Wenn ich zu meinem alten iPhone 14 Pro zurückkehre, fühlt es sich an wie ein Ziegelstein. Der Gewichtsunterschied zwischen den diesjährigen Pros und denen des letzten Jahres ist selbst mit Case spürbar.

Weitere Tests findet ihr unter anderem bei Spiegel Online und Tom´s Guide.

Video-Reviews

