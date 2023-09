Mit dem wachsenden Interesse an Smart Home Lösungen und dem steigenden Bedarf an Sicherheit im häuslichen Bereich bringt Eve Systems die zweite Generation seiner Überwachungskamera auf den Markt, die Eve Cam 2. Die aktualisierte Kamera hebt sich durch ihre tiefe Integration in Apples HomeKit hervor und bringt wichtige Verbesserungen für den Nutzer mit sich.

Hauptmerkmale und technische Details

Die Eve Cam 2 setzt auf Kontinuität, indem sie ihr bewährtes Design beibehält. Ein 150° breites Sichtfeld ermöglicht klare Sicht, mit einer Auflösung von 1080p. Zudem sorgt die verbesserte Nachtsicht für mehr Durchblick bei dunklen Lichtverhältnissen, auf bis zu 5 Meter Entfernung.

Die Bewegungserkennung setzt auf Bildauswertung und funktioniert jetzt auch durch Fenster. Sie lässt sich über die Eve-App genau an die individuellen Gegebenheiten in der Wohnung anpassen. Für eine effektive Kommunikation ist die Kamera mit einem Mikrofon sowie einem Lautsprecher ausgestattet und bietet so eine Zwei-Wege-Kommunikation.

Erfreulich ist, dass die Eve Cam 2 jetzt eine Stromversorgung über einen USB-C-Anschluss bietet. Das Vorgängermodell setzte noch auf einen MicroUSB-Anschluss. Ein weiteres Highlight ist die Unterstützung von WLAN-Netzwerken im 5-GHz-Bereich, wodurch sich die Übertragungsqualität verbessert. Die Kamera wiegt gerade einmal 160 Gramm bei den Maßen 6 cm x 6,5 cm x 12,2 cm.

Nutzer, die die Eve Cam 2 in vollem Umfang nutzen möchten, sollten beachten, dass die Kamera tief in Apples Ökosystem integriert ist. Ein iCloud+ Konto mit mindestens 50 GB Speicher ist notwendig, um alle Funktionen nutzen zu können. Für den Fernzugriff auf aktive HomeKit-Geräte ist zudem eine HomeKit-Steuerzentrale erforderlich. Das bedeutet, dass man die Kamera als „HomeKit Secure Video“-Produkt ansehen sollte.

Die Eve Cam 2 ist ab sofort für 149,95 Euro erhältlich. Erste Auslieferungen sind für den 18. September angekündigt. Wer Interesse hat, kann die Kamera entweder direkt beim Hersteller oder über Online-Händler wie Amazon erwerben.